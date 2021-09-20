OnePlus OxygenOS gidiyor ve Oppo'nun ColorOS'u da öyle. İkisinin kod tabanları, birleşik bir işletim sistemi oluşturmak için bir araya getirilecek (muhtemelen daha akılda kalıcı bir adı olacak, ancak bu henüz duyurulmadı).

OnePlus 2.0: OxygenOS ve ColorOS Birleşiyor

Sözde "birleşik" işletim sistemi, OnePlus cihazlarında markanın hayranları için önemli olan yalın ve hafif yazılım özelliğini korumak için özelleştirilecek. Ayrıca, özel bellenimi keşfetmek isteyenler için OnePlus önyükleyicilerin (bootloader) kilidi açık kalacak.

"Birleşik işletim sistemi, birçoğunuzun çok sevdiği OxygenOS'un DNA'sını korurken, aynı zamanda size genel olarak yükseltilmiş bir deneyim sunacak," diye yazıyor şimdi Oppo'nun Baş Ürün Sorumlusu olarak görev yapan Pete Lau.

Değişikliklerin çoğu dahili olacak gibi görünüyor. OxygenOS 12 ve ColorOS 12'yi birleştirme girişimi çoktan başladı. Lau, ortak çabanın şimdiden daha hızlı ve daha kaliteli yazılım geliştirilmesine yol açtığını söylüyor.

OnePlus cihazları söz konusu olduğunda, birleşik işletim sistemi 2022 amiral gemisi serisi ile piyasaya sürülecek. Mevcut seriden belirli cihazlar, gelecek yılki bir sonraki büyük Android güncellemesinin parçası olarak yeni işletim sistemini alacak, hangileri ve ne zaman o daha sonraki bir tarihte duyurulacak (muhtemelen Android 13'ü alacak cihazlar olacak).