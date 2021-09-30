İkinci El Telefonlarda KDV Oranı Düşürüldü

Ve nihayet ikinci el telefonlarda KDV oranı düşürüldü. Resmi Gazete'de yayınlanan 4517. sayılı karar gereğince sertifikali ikinci ve yenilenmiş V-(refurbished) telefonlarda KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylelikle piyasadaki ikinci el telefonlardaki KDV oranı azalacağı için fiyatların da yüzde 15 ile yüzde 20 arasında azalacağından bahsedebilmek mümkün. Tabii bu değişiklik sadece ikinci el telefonlarda KDV oranını kapsadığı için sıfır yani kullanılmamış telefonlarda KDV yüzde 18 olarak devam edecek ve günce fiyatlandırmalarda bir değişiklik olmayacak.

Resmi Gazete 4517. No'lu Karar

MADDE l- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Himetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indírimli orana tabi işlemlerine art iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”

Kullanılmış Telefonda %1 KDV

Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında telefonların en az bir yıl kullanılması gerektiği yazıyor. Yani sertifikalı kullanılmış akıllı telefon ne kadar kullanılmış olmalı sorusunun cevabı bu noktada verilmiş olunuyor. İkinci el telefona sertifika almak içinse en az bir yıl öncesine ait data, ses veya kısa mesaj trafiğinin bulunmuş olması gerekiyor. Yani kutusundan çıkartılıp hiç kullanılmamış bir akıllı telefon için böylesi bir sertifikayı elde etmek güç olabilir. Bakan Ömer Fatih Sayan'ın Twitter paylaşımını bu bağlantıdan görebilirsiniz.

İkinci El Telefonlarda Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Ne Kadar?

İkinci el telefonlarda özel iletişim vergisi (ÖİV) ne kadar? Açıkçası bu konuda yapılan bir açıklama olmadığı için herhangi bir vergi indiriminden bahsetmek doğru olmaz. Ancak ekonominin biraz daha hareketlenebilmesi adına yapılabilecek ek ÖİV indirimi, KDV indirimi ile birlikte tüketicilerin çok daha uygun fiyata ikinci el akıllı telefon sahibi olmasını sağlayabilir. İkinci el telefonlarda KDV oranı düşürüldü haberinin sektördeki birçok firma için sevindirici olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Eğer ikinci elde hangi telefonların fazla satıldığını merak ediyorsanız şu konuya da bir bakabilirsiniz.