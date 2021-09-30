Son günlerde özellikle iOS 15 güncellemesi ile birlikte MagSafe sorunu | MagSafe çalışmıyor şeklinde şikayetler duyulmaya başlandı. Apple'ın oldukça pahalı olan bu aksesuarı iPhone 13'e de uyumlu ancak paylaşılan şikayetlere bakılırsa MagSafe bozuldu şeklinde düşünen kullanıcıların sayısında hiç de azımsanmayacak düzeyde artış var. Yapılan şikayet odaklı paylaşımlara bakılırsa MagSafe cüzdan kapatıldığında gelmesi gereken bildirim gelmiyor.

Aslında ilk etapta iPhone 13 MagSafe sorunu veya iPhone 13 MagSafe çalışmıyor şeklinde düşünmek oldukça doğal ancak iPhone 12 için de MagSafe kapanınca uyarı çıkmıyor, MagSafe temassızlık sorunu, MagSafe kapanmıyor, MagSafe bildirimi gelmiyor şeklinde sorunlar ortaya çıkınca iOS 15 güncellemesinin de bu sorunun yaşanmasına neden olabileceği güçleniyor. Sorunun donanımsal olma şansı yok; bu nedenle Apple muhtemelen MagSafe sorunu güncellemesi yaparak sorunu giderecek.

MagSafe Nasıl Çalışır?

MagSafe sorunu | MagSafe çalışmıyor sorununa dönmeden önce Apple'ın MagSafe teknolojisini aslında MacBook'ların mıknatıslı şarj bağlantısından hatırlamak gerekiyor. Temelinde bir çift güçlü mıknatıs var ve Mag aslında buradan geliyor. Şarj soketinin zarar görmemesi ve birinin takılıp cihazları düşürmemesi adına oldukça faydalı bir teknoloji. Apple her nedense MagSafe'i akıllı telefonlarına uzun bir süre uyarlamadı. Yani MagSafe destekleyen iPhone'lar arasında ilki iPhone 12 oldu. Aslına baktığımızda kablosuz şarj teknolojilerinde de çok hızlı bir gelişme var ancak yine de tam anlamıyla hızlı bir şarj için kablo bağlantısı şart.

MagSafe'in çalışabilmesi için karşılıklı ve ters yönde yerleştirilmiş mikrofonların bulunması gerekiyor. Aslında hemen hemen her akıllı saatin şarj sisteminde bunu görebilirsiniz. Yalnız MagSafe destekleyen ilk akıllı telefon iPhone 12 olmasına rağmen kutu içeriğinde buna dair herhangi bir şey görmek mümkün değil. Apple MagSafe aksesuarlarının ayrıca satın alınması gerekiyor. Konumuzda bahsetmiş olduğumuz MagSafe cüzdan aksesuarı ile ilgili sorunun da yüksek ihtimal iOS 15 kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz.

MagSafe sorunu | MagSafe çalışmıyor sorununun bir sonraki güncellemede giderilme ihtimali yüksek.

MagSafe Bildirimi Gelmiyor

MagSafe cüzdan ile yaşanan MagSafe bildirimi gelmiyor sorunu bu faydalı aksesuara sahip olan kullanıcıların canını sıktı. Normal şartlarda iPhone ile beraber kullandığınızda Bul uygulamasından en son konumu takip edebiliyorsunuz. Bildirimin gelmemesi ise bu özelliğin şimdilik kullanılamayacağını gösteriyor. AirTag kadar etkili olmasa da en azından iPhone'u bulmak adına faydalı bir nokta. Özellikle telefonunuzu sağda solda fazlaca unutuyorsanız tam da size göre.

MagSafe bildirimi gelmiyor, MagSafe çalışmıyor, MagSafe cüzdan bozuldu, MagSafe algılamıyor, MagSafe sorunu gibi başlıkların çözümü için Apple'ın bir sonraki güncelleme ile çare bulacağı inancındayız. Eğer siz de MagSafe sorunu | MagSafe çalışmıyor sorunu yaşıyorsanız bize mutlaka forum sayfalarımız üzerinden ulaşın.