Tecno Camon 18 özellikleri günden güne netleşmeye devam ediyor. Çin merkezli olan ancak üretim aşamalarını Türkiye'de gerçekleştiren firma ilk olarak Tecno Camon 16 modelini piyasaya sürmüş ve büyük başarı elde etmişti. Firmanın yurt dışında da ürettiği birçok başarılı model var ve sizlerle en son şu haberi paylaşmıştık. Gelen son haberlere bakılırsa Tecno Camon 18'in de detayları henüz tam anlamıyla olmasa da netleşti. Tecno Camon 18 fotoğraf kalitesi ile ön plana çıkmayı hedefleyen bir akıllı telefon olacak. Firma bu modelde optik yakınlaşma ve görüntü sabitleme gibi özelliklere odaklanmış görünüyor.

Öncelikle Tecno Camon 16 teknik özellikleri nedir hatırlamakta fayda var. 6.8 inç LCD ekran, 720 x 1640 çözünürlük, 5000 mAh batarya, MediaTek Helio G70 işlemci, Android 10 işletim sistemi gibi temel özellikler sunan Tecno Camon 16, fiyatına göre sunduğu performans ile tavsiye edilen cihazlar listesinde adını sabit tutmayı başardı. Tecno Camon 18'in de bu doğrultuda geliştirildiğini ve biraz daha kullanıcı ilgisini kendi üzerinde toplayacağını özellikleri inceledikten sonra anlayabilmek oldukça kolay. Yani sözün özü Tecno Camon 18 yorum olarak tüketicilerden oldukça yüksek değerlendirmeler alacak bir akıllı telefon olacak.

Tecno Camon 18 Teknik Özellikleri

Tecno Camon 18 söylediğimiz gibi fotoğraf kalitesi yönünden farklılaşacak bir cihaz. Görüntü sabitleme ve optik yakınlaşma gibi özellikler iyi sonuçlar almayı kolaylaştırıyor. Cihazın arka tarafına bakıldığında boyutları standartlardan biraz daha büyük olan üç kameranın yer aldığı kolaylıkla görülebiliyor. Bu üç kamerada 16-135 mm arası lensler, 5x optik yakınlaşma ile toplamda 60x yakınlaşma elde edilebiliyor. Öte yandan görüntü sabitleme özelliği de optik olarak sunulacağı için yakınlaştırma yapılmış ve hareketli sahnelerin daha net bir şekilde kaydedilmesi kolaylaşıyor.

Ön yüzeyince ciddi bir ekran / görüntü oranı sunacak olan Tecno Camon 18 ayrıca donanım olarak da yüz güldürecek. Beklentiler ekranın 6.8 inç büyüklüğünde sunulacağı yönünde. İşlemci olarak da bir MediaTek'in Helio G90 veya G95'inin kullanılabilme ihtimali yüksek. Tecno Camon 18'in ana kamera çözünürlüğünün 64 MP olması bekleniyor. Makro ve geniş açı kamera için de 8 MP ve 5 MP değerlerinin sunulması mümkün. İşletim sistemi olması gerektiği gibi Android 11 olacak ve çift SIM desteği de yerini alacak. Tecno Camon 18 ekranı ise maliyetleri çok artırmamak adına IPS LCD olacak ve sunulan çözünürlük 1080 x 2460 piksel gibi tatmin edici bir değerde olacak.

Tecno Camon 18 Fiyatı

Tecno Camon 18'in şu anda döviz kuruna bağlı olarak fiyatının 2800-2900 TL arası olması bekleniyor. Bu kamera özellikleri, ekran, tasarım ve sistemsel güç düşünüldüğünde modelin 2021'in en iyi fiyat/performans akıllı telefonları arasına yerleşeceğini söylemek hata olmaz. Bizim değerlendirmemiz sadece 4500 mAh'lık batarya gücünün biraz zayıf kalacağı yönünde fakat zaten hemen hemen herkes telefonunu her gün şarj ettiği için bu da pek bir sorun olmayacaktır şeklinde düşünmekteyiz.

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