iPhone 13 parça fiyatları netleşti. Uzmanların yaptığı araştırmaların sonucunda iPhone 13 Pro maliyeti neredeyse iPhone 12 maliyeti ile aynı. Arada sadece 22 USD'lik bir farklılık var. Kullanılan bileşenlerin ise birçoğunun iPhone 12 Pro'ya göre biraz daha güçlendirilmiş ancak aynı teknolojileri temel alan donanımlar olduğu daha da kesinleşti. Elbette cihazı tamamen parçalarına ayırmadan bunları söyleyebilmek zor.

iPhone 13'te kullanılan çipler elbette ki ilk sıradaki A15 işlemci ve devamında da firmanın ses yükseltici devresi geliyor. Diğer birçok noktada ise Qualcomm, KIOXIA, STMicroelectronics, USI, NXP, Qorvo ve Broadcom'dan destek alınmış.

iPhone 13 Maliyeti

iPhone 13 maliyeti iPhone 13 Pro üzerinden konuşmak gerekirse 570 USD seviyesinde. Bu tabii sadece malzeme ve bileşenlerden oluşan bir maliyet. Yani Türk Lirası olarak bakıldığında yine ciddi bir fiyattan bahsetmek gerek. iPhone 12 Pro'da ise maliyet 548 USD idi ve aradaki 22 USD'lik fark da buradan kaynaklanıyor. Bu fiyat farkının en büyük nedeni ise dünya genelinde artan NAND bellek fiyatları, görüntü altyapısı, çip ve gövde malzemesi fiyatları. Yani elektronik üretim sektöründe de gün be gün artan parça fiyatları ve maliyetler var.

iPhone 13 yurt dışı fiyatı bilindiği gibi 999 USD. Ancak depolama alanı olarak 1 TB istendiğinde fiyat bu kez yüzde 50 artarak 1499 USD'ye tırmanıyor. Bu fiyatlara Apple'ın patent ücretleri, yazılım ar-ge maliyeti, montaj, paketleme, reklam ve lojistik masrafları dahil değil. Yani Apple iPhone 13 Pro'yu 570 USD'ye mal edip 999 USD'ye satmıyor. Yine de 200-250 USD'lik hiç de fena olmayan bir kardan bahsedebiliriz. Neticede piyasa değeri trilyon USD olan bir şirketten bahsediyoruz.

iPhone 13 Ekran Değişimi Fiyatları

Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de iPhone 13 ekran değişimi fiyatları biraz cep yakacak. iPhone 13 için yan sanayi ekran gibi seçenekler de her zaman aklınızda bulunmalı. Orijinal ekran, çıkma, yan sanayi, OLED GX, ikinci el, refurbished ve sıfırlanmış birçok seçeneğe göre daha rahat olmanızı sağlayacaktır.

iPhone 13 Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında) iPhone 13 Pro Max 3.199 TL iPhone 13 Pro 2.749 TL iPhone 13 2.749 TL iPhone 13 mini 2.349 TL iPhone 13 ekran değişimi fiyatları

iPhone 13 garanti dışı kaldı denebilecek durumlar ise görünüşe göre hiç mi hiç karşılaşılmak istenmeyenler arasında. Bu nedenle iPhone 13 sıvı teması, batarya arızası, ekran çatladı, kırıldı veya temassızlık sorunu gibi sorunları asla yaşamayacağınız dikkatle telefonunuzu kullanmaya gayret gösterin. iPhone 13 resmi servis ekran değişimi fiyatları için tıklayabilirsiniz.

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iPhone 13 mini ekran değişimi

iPhone 13 ekran değişimi

iPhone 13 Pro ekran değişimi

iPhone 13 Pro Max ekran değişimi

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