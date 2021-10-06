En yeni katlanabilir Samsung telefon olan Galaxy Z Fold3'e rakip olarak tasarlanan katlanabilir Xiaomi Mi Mix Fold 2 hakkındaki detaylar gün geçtikçe netleşmeye devam ediyor. Xiaomi'nin 2021 yılı başında çıkarttığı katlanabilir akıllı telefon olan Mi Mix Fold'u hatırlayanlar olacaktır. Yıl bitmeden firma şimdi de ikinci katlanabilir akıllı telefon olan Xiaomi Mi Mix Fold 2'yi hazırlamaya başladı. Yeni Xiaomi katlanabilir telefon, Samsung tarafındaki Galaxy Z Fold3'ü rakip görüyor.

Sızan bilgilere göre Xiaomi Mi Mix Fold 2'nin ön tarafında, ekranın altında bir kamer ayer alacak. Ekranın altına kamera eklenmiş olması cihazın işlevselliği adına önemli bir detay olacak fakat Xiaomi Mi Mix Fold 2 çıkış tarihi hakkında henüz halen net bir açıklama yapılmış değil. Başka bir sızıntı haberinde telefonun yıl sonuna yetiştirileceği söyleniyordu ancak gidişat 2022 model katlanabilir telefonlar arasında Xiaomi Mi Mix Fold 2'nin ilk sırada olma ihtimali de oldukça yüksek.