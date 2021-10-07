Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Gecikiyor

Xiaomi'nin en yeni modelleri Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro olacak. Ancak görünüşe göre Türkiye satış için planlanan en son bölgede. Gelen son bilgilere göre Ekim ayının 19'unda Xiaomi Rusya'da bir etkinlik düzenleyerek cihazları satışa sunacak. Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro'nun aşama aşama satışa sunulmasındaki başlıca neden ise "çip krizi" olarak adlandırılan ve pandemi nedeniyle sektörde derin bir yara oluşturan tedarik sorunu. Haklı olarak en az kullanıcılar kadar üretici firma olan Xiaomi de bu durumdan şikayetçi.

Bir felaket senaryosuna göre Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro'nun iptal edilmesi bile gündemde. Ancak Rusya'nın planlamaya alınması belki de son durak olan Türkiye'de Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro satılmasına engel olabilir. Haliyle Xiaomi'nin verdiği ar-ge çalışmalarının ziyan olması ayrı, bir de bu cihazı bekleyenlerin başka markalara yönelmek zorunda kalması da Xiaomi için büyük kayıp olacaktır. Xiaomi için kendi memleketi olan Asya her zaman daha öncelikli. Xiaomi 11T zaten hali hazırda Redmi K40 olarak satışta.

Xiaomi 11T Teknik Özellikleri

Xiaomi 11T teknik özellikleri gerçekten de eğer piyasaya sürülmezse üzülebileceğiniz türden. 6.67 inç ve 120 Hz'lik AMOLED ekran, HDR10+ görüntüleme, 480 Hz'e kadar dokunma tazeleme hızı, MediaTek Dimensity 1200-Ultra yonga seti, 5000 mAh batarya, söyleneceklerden sadece bazıları. Üstelik son zamanlarda gelişen bir trend olan hızlı şarj özelliği 67W gibi yüksek bir kademede. Böylelikle Xiaomi 11T şarj süresi 36 dakika'da yüzde 100'e ulaşarak hayranlık uyandıran bir düzeye ulaşıyor.

Xiaomi 11T kamera özellikleri açısından da beklentileri karşılıyor. Time Freeze, Night Time-Lapse ve Magic Zoom gibi birçok yenilikçi özellikler barındıran kamera 108 MP çözünürlük sunuyor. 120 derece geniş açılı ve 2x telemakro kameralar ile gerçekten de Xiaomi 11T ile harika fotoğraflar elde edilebiliyor. Öte yandan Xiaomi 11T'de karşımıza çıkan bir diğer yenilikçi özellik ise Audio Zoom. Audio Zoom özelliği, fotoğraflar ve videolar için yakınlaştırma yapıldığında seslere de daha fazla odaklanarak uzaklardaki sesleri daha iyi kaydedebilmenizi sağlıyor. Detaylı incelemek isterseniz şu videoyu da izlemenizi öneririz.

Xiaomi 11T Pro Teknik Özellikleri

Xiaomi'nin en iyi akıllı telefonu Xiaomi 11T Pro'nun teknik özellikleri ise elbette daha üstün. 108 MP ana kamera, 120 derece geniş açı lens ve 2x yakınlaştırmalı makro lens özelliği Xiaomi 11T ile aynı. Fakat asıl farklılaşan yönler 8K video kaydı başta olmak üzere 120W Xiaomi HyperCharge özelliği. Bu özellik sayesinde telefonun bataryası tamamen bitse bile Xiaomi 11T Pro'nun şarj süresi sadece 17 dakika sürüyor. Çift hücreli şarj tesisatı ve çift hücreli pil yapısı ile bu değerlere ulaşabilen Xiaomi bu özelliği ayrıca TÜV Rheinland'dan sertifikalandırıyor. Xiaomi 11T Pro'nun işlemcisi ise Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi 11T Pro'da RAM miktarı 8 GB ve 12 GB olarak seçilebiliyor. 12 GB RAM'li olan modelde depolama sadece 256 GB olarak tercih edilebilirken, 8 GB olan modelde ise 128 GB veya 256 GB dahili depolama kullanılabiliyor. Ses sistemi harman / kardon imzalı olan Xiaomi 11T Pro, Android 11 yüklü olarak geliyor ancak Android 12 güncellemesini alacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Umuyoruz ki Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Türkiye satış fiyatı konusunda da sizleri bilgilendirebileceğimiz günler gelir. Zira bu modeller firma için prestij modelleri ve ülkelerde aşama aşama satışa sunulması bile biraz prestiji sarsmıyor değil! Sorularınız varsa forum sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.