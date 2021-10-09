Qualcomm Snapdragon 888 İşlemcili OnePlus 9 RT

Çin merkezli önemli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'un amiral gemisi sınıfındaki 9 RT modeli çok yakın bir zaman içerisinde kendi memleketi Çin'de satışa sunulmaya başlanacak. OnePlus 9 RT'nin teknik özellikleri daha öncesinde sızıntı olarak basında yer almıştı ancak şimdi firma tarafından da doğrulanan bazı özelliklerden bahsedebiliriz. OnePlus 9 RT'nin işlemcisi OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinden tanıdığımız

Qualcomm Snapdragon 888. 5G destekli olan OnePlus 9 RT, Adreno 666 grafik birimine sahip. Kamera tarafında ise 12 MP çözünürlükte 120 fps video kaydı yapabilen bir canavar yer alıyor.

İlk dedikodulara göre OnePlus 9 RT'nin 50 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacağı söyleniyordu. Doğrulanan diğer özellikler arasında 16 MP çözünürlükte ultra geniş açı sensör ve 2 MP makro sensör yer alacağı bildiriliyor. OnePlus 9 RT batarya kapasitesi olarak 4500 mAh değeri sunuyor ve 65W hızlı şarj desteği ile kısa zamanda şarj olabilme imkanı sağlıyor. Telefonun ekranının da 1080 x 2400 piksel AMOLED olması önemli bir avantaj.