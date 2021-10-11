Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro farkları merak ediliyor. Neyse ki Google'ın yeni Pixel akıllı telefon modelleri yakın bir süre sonra satışa sunulacak. Ailenin ilk etapta Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro adlı iki farklı modele sahip olacağı biliniyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni yeni özellikler de netleşmeye başlıyor ki bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Google'ın her iki telefonu için de Android 16 güncellemesini vereceğinin sözünü vermesi. Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'nun Android 16 güncellemesi alacak olması özellikle beş yıl boyunca çok rahat bir şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor ki bu ne yazık ki her akıllı telefon için pek de mümkün değil. Yani Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro Türkiye fiyatı hakkını fazlası ile verecek.

Android 16 kullanan ilk akıllı telefon belli oldu: Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 ailesi Android 12 işletim sistemi ile beraber kutudan gelecek. Güncellemeleri zaten Google hazırlayacağı için Android 13 güncellemesi, Android 14 güncellemesi, Android 15 güncellemesi ve Android 16 güncellemesi otomatik olarak Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'ya indirilebilecek. Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro modellerinin ayrıca Android 16 işletim sistemi kullanacak ilk akıllı telefon modeli olduğu da kesinleşmiş oldu. Samsung firması Galaxy Z Fold3 için Android 14 desteği vereceğini belirtmişti.

Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro Karşılaştırması

Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'nun her ikisi de Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Google Pixel 6 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip ve bu ekranda 1080 x 2340 piksel görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca ekranın tazeleme hızı 90 Hz seviyesinde. Google Pixel 6 Pro ekranı ise 6.71 inç büyüklüğünde. 1440 x 3120 piksel gibi rekor bir çözünürlük oluşturarak AMOLED teknolojisini destekliyor. Ekran tazeleme hızı ise bu kez 120 Hz. RAM miktarı ise Google Pixel 6'da 8 GB, Google Pixel 6 Pro'da ise 12 GB.

Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro İşletim sistemi Android 12 Android 12 Ekran 6.4 inç 1080 x 2340 AMOLED (90 Hz) 6.71 inç 1440 x 3120 AMOLED (120 Hz) RAM 8 GB 12 GB Hafıza 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka kamera 50 MP (geniş açı) + 12 MP (ultra geniş açı) 50 MP (geniş açı) + 48 MP (zoom)+12 MP (ultra geniş açı) Ön kamera 8 MP 12 MP Batarya 4,614 mAh 5,000 mAh

Depolama alanı konusunda da Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro arasındaki farklar var. Üst model olan Google Pixel 6 Pro'da 128 GB ve 256 GB'a ek olarak 512 GB depolama alanı da sunuluyor. Kamera tarafında da Google Pixel 6'nın ve Google Pixel 6 Pro'nun farklar var. Ana kamera 50 MP çözünürlükte ve geniş açı çekime imkan veriyor. Ultra geniş açı kamera ise her iki modelde de 12 MP çözünürlükte. Google Pixel 6 Pro'nun zoom kamerası ise 48 MP çözünürlükte ve gerçekten de oldukça yüksek bir kalite sunuyor. Google Pixel 6 serisinde ön kameralarda da ufak bir farklılğa gitmiş. Google Pixel 6 Pro'nun ön kamerası 12 MP çözünürlükte. Bu değer Google Pixel 6'da 8 MP. Ayrıca gövde büyüklüğünün de avantajı ile Google Pixel 6 Pro'da 4614 mAh yerine 5000 mAh batarya kullanılıyor.

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