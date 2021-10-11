Kendi E-ticaret Sitenizi Nasıl Kurabilirsiniz?

E-ticaret ile internetten ürün ve hizmet satmak isteyen kişi ve işletmeler e-ticaret maliyetlerini azaltmak için kendileri e-ticaret sitesi kurmayı isterler. Böylece işletmeler e-ticaret sitesi kurmak için harcayacakları masrafları işlerini geliştirmek için kullanma şansı yakalar. E-ticaret sitesi kurmak isteyen kişiler genellikle;

Açık kaynak kodlu yazılımlar

E-ticaret sitesi yazma

Hazır e-ticaret alt yapıları

Gibi yöntemler ile e-ticaret sitelerini kurabilmektedir. Fakat açık kaynak kodlu yazılımlar ve e-ticaret sitesi yazdırma yöntemleri kişi ve işletmelerin bir yazılımcı ile çalışmasını gerektiren yöntemler olduğu için günümüzde birçok işletme e-ticaret sitesi kurarken hazır e-ticaret alt yapılarını tercih etmektedir.

Kendi e-ticaret sitesini kurmak isteyen işletmeler için hazırladığımız bu yazımızda sizlere e-ticaret siteleri ve kurulumu hakkında bilgi vereceğiz. Siz de bu yazımızı inceleyebilir ve kendi e-ticaret sitenizi kendiniz kurabilirsiniz.

Hazır E-ticaret Alt Yapısı Nedir?

Hazır e-ticaret alt yapıları, e-ticaret sitesi kurmak isteyenler için geliştirilen ve bir e-ticaret firmasının kolay ve hızlı bir şekilde site kurma işlemlerini yapabilmesini sağlayan yazılımlara verilen isimdir.

Hazır e-ticaret alt yapıları ile işletmeler e-ticaret sitesi kurmak için herhangi bir yazılımcı ile çalışmadan kendi sitelerini kendileri kurabilmektedir. Bununla beraber alt yapılar içerisinde yer alan özellikler sayesinde e-ticaret süreçlerini daha kolay yönetebilmektedirler.

E-ticaret Paketinizi Seçin

Kendi e-ticaret sitenizi kendiniz kurmak istiyorsanız ilk olarak bir e-ticaret paketi seçmeniz gerekir. E-ticaret paketinizi seçerken;

Güvenlik Önlemleri

Tasarım Özellikleri

SEO Modülleri

Ürün modülleri

Kampanya modülü

Gibi birçok unsuru göz önünde bulundurarak seçim yapmanız gerekir. Profesyonel bir e-ticaret paketi ile e-ticarete adım atmak istiyorsanız birçok özelliğin bulunduğu Ticimax e-ticaret paketlerini tercih edebilir ve e-ticarette daha başarılı olabilirsiniz.

E-ticaret Sitenizin Temasını Seçin

E-ticaret sitesi tasarımı yapmak isteyen kişi ve işletmeler için önemli olan konuların başında site teması gelmektedir. Çünkü e-ticaret sitelerinin modern ve profesyonel temalar ile hazırlanması işletmelerin satışları olumlu olarak etkileyecektir. Bu nedenle kendi e-ticaret sitesi tasarımını yapmak istiyorsanız e-ticaret alt yapınız içerisinde yer alan temalar içinden işletmenize en uygun temayı seçmeniz gerekir.

Tema seçimi yaparken kullanacağınız temanın responsive olmasını göz önünde bulundurmanız da oldukça önemlidir. Site temanızı seçtikten sonra sitenizi özelleştirebilir ve ardından diğer temalar ile önizleyebilirsiniz.

Kurumsal Kimliğinizi Yansıtın

E-ticaret ile internetten ürün ve hizmet satan her işletmeniz logo, marka sloganı ve marka renkleri gibi kurumsal kimlik öğeleri bulunmaktadır. İşletmelerin e-ticaret sitesi tasarımı yaparken kurumsal kimliğini yansıtmaları müşterilerine güven vermelerini sağlayacak ve satışlarını arttırmalarına yardımcı olacaktır.

Sizler de e-ticaret sitenizi tasarlarken markanıza ait renkleri kullanarak site tasarımınızı yapabilir ve marka logonuza e-ticaret sitenizde yer verebilirsiniz.

Şirketinize Ait Sayfaları Oluşturun

E-ticaret firmanız hakkında bilgi vereceğiniz sayfaların e-ticaret sitenizde yer alması müşterilerinizin firmanıza daha çok güvenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle e-ticaret sitesi tasarımı yaparken;

Hakkımızda

İletişim

Destek

Üyelik şartları

Mesafeli satış sözleşmesi

KVKK Politikası

Çerez politikası

Vb. markanız ile ilgili olan sayfaları tasarlamanız oldukça önemlidir. Sizler de bu sayfa tasarımlarını yaparak tüketicilere güven verebilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Ürün, Kategori ve Marka Sayfalarını Oluşturun

E-ticaret sitesi tasarımı yapmak isteyen kişilerin önem vermesi gereken sayfa türleri ürün, kategori ve marka sayfalarıdır.

Marka sayfaları; Satışını yapacağınız ürünlerin hangi markaya ait olduğunu gösteren sayfalardır. Bununla beraber bir markanın ürünün arayan tüketiciler marka sayfaları sayesinde ürünlere toplu bir şekilde göz atabilmektedir.

Kategoriler; Sattığınız bir ürünün ne tür bir ürün olduğunu göstermektedir. Örneğin kırmızı pileli etek satan bir işletmenin bu ürünü etek kategorisinde sergilemesi gerekmektedir. Dilediğiniz takdirde ürünleriniz için alt kategoriler de yaratabilir ve sattığınız kırmızı pileli eteği, pileli etekler kategorisinde de gösterebilirsiniz.

Ürün Sayfaları; Tüketicilerin ürünler ile ilgili bilgi alabileceği ve ürün fotoğraflarını görüntüleyebileceği sayfalara verilen isimdir. Ürün sayfası tasarımı yaparken kullanıcı deneyimini ön planda tutmanız ve SEO uyumluluğuna önem vermeniz oldukça önemlidir.

Ürün, kategori, marka sayfalarını yaratarak tüketicilerin ürün ve hizmetlerinize daha kolay ulaşmasını sağlayabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Sanal Pos Entegrasyonu Yapın

E-ticaret sitenizi kendiniz kurmak istiyorsanız sanal pos anlaşmaları yapmanız gerekir. Çünkü sanal poslar e-ticaret siteniz üzerinden kolay bir şekilde tahsilat gerçekleştirmenizi sağlar. Sanal pos firmanızı seçerken firmanın komisyon oranları, ödeme günleri, çalışma prensipleri gibi unsurları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Sanal pos anlaşması yaptıktan sonra ise e-ticaret sitenize sanal posu entegre etmeniz gerekmektedir. Böylece siteniz üzerinden yaptığınız satışların tahsilatını gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo Entegrasyonu Yapın

Kargo anlaşmaları e-ticaret firmalarının uygun fiyatlı ürün göndermesini sağlayan anlaşmalardır. Kargo anlaşması yaparken e-ticaret firmalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır;

Kargo firmasının çalışma koşulları

Adresten alma süreleri

Gönderi başına ücretleri

Mesai saatleri

Gibi unsuları göz önünde bulundurarak kargo firmanızı seçebilirsiniz. Genellikle kargo anlaşmasının ardından e-ticaret firmaları sitelerine kargo entegrasyonu yaparak müşterilerinin teslimat süreçlerini takip etmesini sağlamaktadır. Sizler de e-ticarette doğru adımlar atmak ve başarılı olmak istiyorsanız kargo entegrasyonu yapmalısınız.

Ticimax ile E-ticaret Sitenizi Kolayca Kurun

E-ticaret sitenizi kurarken sizler de Ticimax e-ticaret alt yapılarını tercih edebilir ve alt yapılarımız içerisinde yer alan özellikler sayesinde e-ticaret sitenizi kolayca kurabilirsiniz. E-ticaret sitenizi kurmak için Ticimax tarafından düzenlenen eğitimlere katılabilir ve e-ticaret hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ticimax demo talep formunu doldurarak e-ticaret alt yapılarını 15 gün boyunca deneyebilir ve deneme süresinin ardından e-ihracatta Ticimax ile doğru adımlar atabilirsiniz. Ticimax ile ilgili daha fazla haber almak için Ticimax’ı Instagram, Youtube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından takip edebilir ve e-ticaret ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.