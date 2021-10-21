Ana Ekranda Sürekli Reklam Çıkıyor Nasıl Engellerim?

Akıllı telefonların en büyük tehdidi reklam virüsleridir. Reklam virüsleri gezindiğimiz web sayfalarından veya indirdiğimiz dosyalardan telefona bulaşabilmektedir. Bu virüsleri kodlayan kişilerin tek amaçı bu reklamlardan gelir elde etmektir.

Ayrıca reklam virüsleri indirdiğimiz mobil uygulamalardan veya oyunlardan da telefonumuza yerleşebiliyor. Ana ekranda reklam çıkıyor sorunu için öncelikle son zamanlarda yüklediğimiz uygulamaları ve oyunları kontrol etmemiz gerekiyor.

Bunun kontrolünü sağlamak için uygulanacak adımlar şu şekildedir:

Telefonun ana menüsü içerisinden “Ayarlar” bölümüne giriş yapın.

Ayarlar bölümünden “Uygulamalar” seçeneğini bulun ve dokunun.

Telefonunuzda yüklü tüm uygulamalar bu ekranda yer alacaktır. Tanımadığınız veya yüklemediğiniz tüm uygulamaları gözden geçirin.

Silmek istediğiniz uygulamanın üzerine dokunun ve çıkan seçeneklerden “Kaldır” butonuna dokunun.

Bu işlemlerin ardından ana ekranda reklam çıkıyor sorunu için yapılacak ilk çözüm adımını uygulamış bulunuyorsunuz.

Yerleşik Reklam Özelliğine Sahip Uygulamalar

Google Play üzerinde yer alan uygulamalar Google çalışanları tarafından denetlenmekte ve incelenmektedir. Fakat bazı casus uygulamalar içerisinde reklam özelliğini de barındırarak kullanıcıların cihazlarına yüklenmektedir.

Siz uygulamayı yüklediğinizde bu reklam modülünden habersiz olursunuz ve bir süre sonra ana ekranınızda reklamlar çıkmaya başlar. Özellikle duvar kağıdı uygulamaları bu konuda en şüphe duyulacak uygulamalar arasında yer almaktadır.

Eğer cihazınızda ana ekranı etkileyecek bir uygulama bulunuyorsa bu uygulamayı kaldırıp, reklamın var olup olmadığını tekrar kontrol edebilirsiniz. Eğer reklamlar yok olduysa ana ekranı etkileyen bu uygulamada reklam modülü bulunmaktadır.

Reklam Virüsleri için Antivirüs Uygulaması

Reklam virüsleri dahil olmak üzere cihazımıza yüklenecek tüm zararlı yazılımları önlemek için etkili bir antivirüs uygulaması yüklememiz gerekiyor. Bu antivirüs uygulaması telefonunuzda yer alan web tarayıcısından, dışarıdan yüklediğiniz uygulamalara kadar tüm kontrolleri sağlayarak size güvenli bir ortam sunacaktır. Bu uygulamaları sırlamak gerekirse;

Malwarebytes

Bitdefender

Kaspersky Mobile Antivirus

AVG Antivirüs

Safe Security

Yukarıda sıraladığımız antivirüs uygulamalarını inceleyebilir ve sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz. Tercih yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konu güvenli web tarayıcı sunuyor olmasıdır. Web tarayıcısında reklam çıkıyor sorunu yaşanmaması için bu detaya dikkat etmek gerekir.

Diğer dikkat edilmesi gereken husus telefonunuzun kaynaklarını çok fazla tüketmiyor olmasıdır. Eğer telefonunuzdaki kaynakları yüksek miktarda tüketir ise bu sefer performans sorunları için çözüm aramak zorunda kalabilirsiniz.

Telefonun Web Tarayıcı Verilini Temizlemek

Ana ekranda reklam çıkıyor sorunu mobil web tarayıcınıza yerleşen virüslerden kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Web tarayıcı verilerini temizlemek bu sorun için çözüm sağlayabilir. Bu işlem için telefonun ayarları içerisinde “Uygulama” veya “Uygulama Yöneticisi” bölümüne giriş yaparak kullandığınız web tarayıcını bulun.

Web tarayıcısına giriş sağladıktan sonra “Veriyi Sil” ve “Önbelleği Temizle” seçeneklerine dokunarak tarayıcı verilerini temizleyin. Bu işlemin sonunda tarayıcınıza bulaşan zararlı dosyalar silinerek ana ekranda reklam çıkıyor sorunu çözülecektir.

Telefonu Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Ana ekranda reklam çıkıyor sorunu için yapılacak son çözüm yolu telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Bu işlem telefonda yer alan tüm dosyaların silinmesini sağlayacaktır. Reklam virüsleri dahil olmak üzere kişisel tüm dosyalarınız bu işlemin ardından silinecektir.

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Rehberiniz dahil olmak üzere tüm veriler silinecektir.

Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek için uygulanacak adımlar:

Ana menü üzerinden “Ayarlar” kısmına dokunun.

Ayarlar menüsü içerisinden “Telefon Hakkında” seçeneğine dokunun.

Telefon hakkında bölümünün en altında yer alan “Sıfırla” butonuna dokunun.

“Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğine dokunup, tekrardan fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunmanızın üzerine cihaz sıfırlama işlemine başlayacaktır.

Ana ekranda reklam çıkıyor sorunu için telefonu sıfırlamanız üzerine kökten bir çözüm sağlanacaktır. Telefonunuzda yer alan tüm zararlı yazılımlar bu işlem sonunda silinecektir. Telefonu sıfırladıktan sonra sizlere önerimiz yukarıdaki “Reklam Virüsleri için Antivirüs Uygulaması” başlığında bahsettiğimiz antivirüs uygulamalarında herhangi birni kullanmanızdır.

Ana ekranda reklam çıkıyor sorunu için hazırladığımız içeriğin sonuna geldik. Merak ettiğiniz tüm konuları bizlere yorum bölümünden aktarabilirsiniz.