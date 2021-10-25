Oppo A55'in Üst Modeli Oppo A56 Duyuruldu

Oppo, ilgi gören A serisine bir yeni modeli daha ekledi: A56. Oppo A56 en basit tabiriyle bir önceki model olan Oppo A55'in yerine geçiyor. Zaten ilgili olan takipçilerimiz telefonun tasarımına baktığında neredeyse Oppo A55 ile Oppo A56 kıyaslaması yaparken bir fark göremeyecekler. Tabii donanım konusunda bazı iyileştirmeler de yok değil ama yine de büyük beklentiler içerisine girmemek gerekiyor.

Oppo A56'da plastik ve ışığı hoş bir şekilde yansıtan arka kapak tasarımı dikkat çekiyor. Kamera modülü cihazın sol üst köşesinde konumlandırılmış. İki kameralı olan bu model açıkçası çıtayı biraz düşürmüş çünkü Oppo A55'te üç adet arka kamera mevcuttu. Oppo A56'nın ön kamerasında ise damla çentik tasarım uygulanmış. 6.5 inç büyüklüğündeki ekran yeterli düzeyde. 128 GB depolama alanı, 6 GB RAM ve MediaTek Dimensity 700 işlemci de öne çıkan detaylar arasında.

Oppo A56 fiyat/performans açısından başarılı bir cihaz. Fakat kamara yönünden biraz zayıf kalıyor.

Oppo A56'nın arka kamera çözünürlüğü 13 MP seviyesinde. Derinlik sensörü ise birçok cihazda olduğu gibi 2 MP ancak 13 MP'lik ana kamera çözünürlüğü pek beğenilmeyecektir. NFC desteği mevcut olan cihazda 5000 mAh kapasitede pil sevilecek özelliklerden birisi. Ayrıca 10W hızlı şarj desteği var. Siyah, mor ve mavi renk seçenekleri tercih edilebiliyor.

Oppo A56 Fiyatı

Oppo A56 yurt dışında 250 USD tanıtım fiyatlıyla oldukça ilgi gördü. Ekran ve donanımsal özellikler açısından tatminkar olan cihazın tek zayıf tarafı kamera. Bir diğer zayıf olması beklenen batarya tarafı da oldukça güçlü. Ülkemizde eğer 3500-4000 TL aralığında satışa sunulursa Oppo'nun en iyi fiyat/performans telefonu olabilir.

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