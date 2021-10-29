Geçtiğimiz günlerde haberini şurada paylaştığımız Honor X30 Max teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı açısından da netlik kazandı. Önceden paylaştığımız bilgilere göre en büyük farklılık ekran tarafında. Honor X30 Max ekran özellikleri açısından üstün seviyede bulunacağı ve AMOLED tercih edeceği kesin gibiydi ancak görünüşe göre bazı verilen son dakika kararları var. Yazımızda 7.0 inç'ten büyük ekranlı akıllı telefonlar arasında yer alan Honor X30 Max'tan uzun uzun bahsedeceğiz.

Honor X30 Max ekran büyüklüğü 7.09 inç seviyesinde. Bu da telefonun ince ekran çerçevesine rağmen özellikle kadın kullanıcıların tek elle kullanımında zorluk oluşturabileceğini gösteriyor. HDR10 desteği ile dikkat çeken bu ekran mümkün olduğunca ince bir çerçeveyle sunuluyor ve ekranın ön yüzünde Honor X30 Max ekran / gövde oranı olarak yüzde 90 değerini sunuyor. Honor X30 Max ekran tipi IPS LCD ve ekran çözünürlüğü olarak FHD+ yani 1080 x 2280 piksel destekleniyor.

Honor X30 Max Tanıtım Tarihi

Huawei'den ayrıldıktan sonra farklı bir konsorsiyum tarafından hayatına devam eden ancak heyecanını kaybetmeyen Honor X30 Max tanıtım tarihi ile ortada pek bir bilgi bulunmuyordu ancak bugün gelen ani gelişme haberleri ile akıllı telefonun tanıtımının yapıldığına şahit oluyoruz. Tabii bu da Honor X30 Max kesinleşen teknik özellikler konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Gelen bilgilere göre Honor X30 Max ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Ürünün ana vatanı olması ile ilgili diye düşünüyoruz. 1 Kasım itibariyle satışların başlayacağı söyleniyor. Honor X30 Max renk seçenekleri için ise gri, mavi ve siyah seçenekler mevcut. Honor X30 Max Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak sorusuna ise şimdilik bir cevap veremiyoruz ancak bize göre satışa sunulacaktır.

Honor X30 Max Teknik Özellikleri

Honor X30 Max hoparlör sayısı olarak gövdeden kaynaklanan avantajla stereo bir ses sistemi sunuyor ve 78 dB gibi gerçekten başarılı bir ses seviyesine ulaşıyor. Honor X30 Max MediaTek Dimensity 900 işlemciden güç alıyor ve kutudan Android 11 ile geliyor. Honor X30 Max Android 12 güncellemesi elbette alacak cihazlardan. Depolama alanı olarak 128 GB ve 256 GB seçilebiliyor ve sistem belleği olarak da üst seviyeye yakışır şekilde 8 GB RAM uygun görülmüş.

Ekran farklılığı dışında Honor X30 Max teknik özellikleri bizi pek de şaşırttı diyemeyeceğiz. Honor X30 Max pil kapasitesi 5000 mAh seviyesinde ancak hızlı şarj desteği olarak 22.5W değeri uygun görülmüş. Arkada ise normal beklentiler için yeterli seviyede 64 MP ve 2 MP olmak üzere iki kamera var. Honor X30 Max selfie kamerası çözünürlüğü ise 8 MP düzeyinde.

Honor X30 Max Türkiye fiyatı 5000-6000 TL aralığında olacak.

Honor X30 Max Türkiye Fiyatı

Honor X30 Max Türkiye fiyatı normal olarak belli değil. Belli olduğunda sizlerle paylaşacağız ancak elbette bir Honor X30 Max Türkiye fiyatı tahmini yapabiliriz. Daha önceden yaptığımız tahmin aslında halen geçerli. 8 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanına sahip Honor X30 Max'ın yurt dışı fiyatı 375 USD seviyesinde. 256 GB depolama alanına sahip olan model ise 422 USD fiyatla alıcı bulacak. Buna göre cihaz için 5000-6000 TL arası bir Türkiye fiyatı biçebiliriz.

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