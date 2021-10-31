Samsung Galaxy S21 FE CES 2022 İçinde Tanıtılacak

Samsung Galaxy S21 FE CES 2022'de tanıtılacak. Hatırlarsanız cihazı Afrika'daki bazı ülkeler sayfalarına eklemeye başlamıştı. Samsung Galaxy S21 FE çıkacak mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi edildi tarzında birçok soru gündemi meşgul ederken Samsung en sonunda Samsung Galaxy S21 FE çıkış tarihi için net bir zaman gösterdi: CES 2022. CES 2022 Las Vegas'ta 5 Ocak ve 8 Ocak arasında düzenlenecek. Bu bağlamda Samsung Galaxy S21 FE çıkış tarihi olarak 2022'nin ilk haftası desek hata etmemiş oluruz.

Kimi kaynaklara göre Samsung Galaxy S21 FE'nin 11 Ocak'ta tanıtılacağı söylense de CES 2022 ihtimali bize daha yüksek geliyor. Yurt dışı kaynaklı güvenilir haber sitelerinden SamMobile'da bu şekilde bir açıklama yaptı. Samsung'un CES 2022'de bu cihazı tanıtması tüm ilgilerin kendi üzerinde olmasını sağlayabilir. Genelde Tüketici Elektroniği Fuarı'nda biraz daha konsept cihazlar sergileniyor ve seri üretime girme ihtimali düşük olan ürünler görünüyor ancak Samsung fırsatı iyi değerlendirirse Galaxy S21 FE için iyi bir PR yapabilir.

Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri Listesi

6.4 inç AMOLED ekran (1080 x 2340 piksel)

Samsung Exynos 2100 yonga seti

6 GB / 8 GB RAM

128 GB / 256 GB RAM

32 MP + 12 MP + 8 MP arka kamera çözünürlüğü

12 MP ön kamera çözünürlüğü

5G desteği

25W hızlı şarj desteği (15W kablosuz hızlı şarj)

4500 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

155 x 75 x 7.9 mm boyutlar

176 gram ağırlık

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye fiyatı için tanıtım fiyatını bilmeden konuşmak pek doğru değil. Ancak yine de bir şeyler söylemek gerekirse beklentimizin 5500 TL ile 6500 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. Sunulan özellikler, ekran ve batarya gibi parçaların detayları hesaba katıldığında böyle bir sonuç elde ediliyor. Tabii firma tarafında daha farklı sürprizlere de hazırlıklı olmak gerekiyor. Samsung Galaxy S21 FE CES 2022 etkinliğinde başka yenilikler de içerebilir.

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye fiyatı kaç TL olacak, ne kadar, kaç para gibi detaylar netleştiğinde forum sayfamızdan da tartışıyor olacağız.