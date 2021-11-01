Katlanabilir telefonlara her ne kadar fiyat olarak pek yakın olamasak da piyasada ciddi iyi seçeneklerin boy gösterdiğini söylemek mümkün. Dışa katlanabilir ekranlı telefon Royole FlexPai 3 ise duruma biraz daha farklı yaklaşıyor. Royole firmasını şimdiye dek duymamış olabilirsiniz ancak Çin merkezli bu firma dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu ile biliniyor. 2018'den günümüze bakıldığında ise şu anda da yeni bir telefona odaklanıldığını söyleyebiliriz. Royole FlexPai 3 biraz değişik; ama biz beğendik.

Royole FlexPai 3, yerel bir telefon olacak. Firma bu telefonu kendi ülkesinde satmayı planlamıyor. Bu yönden stratejinin çok da doğru olmadığını söyleyebiliriz. Elbette firmanın büyümek ve dünya çapında büyük markalarla rekabet ortamı istememesi bir tercihtir; saygı ile bakmak lazım ancak bu tasarımı diğer markaların kısa zamanda benimseyeceği de hesaba katılmalı. Royole FlexPai 3'ün ekranı dışa doğru katlanıyor ve bir anda önü ve arkası ekran olan bir telefonunuz oluyor bu hakikaten değişik.

Royole FlexPai 3 teknik özellikleri veya fiyatı nedir gibi konuları konuşmak için henüz biraz erken. Fakat gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz. 7.2 inç büyüklükteki ekran tek elle kullanıldığında havalı duruyor ve katlandığında da oldukça detaylı bilgiler sunabiliyor. Bataryanın ise 3360 mAh olacağı söyleniyor ki bize göre bu biraz zayıf. Ayrıca akıllı telefonun çift kamera içereceği ve kolay açılabilmesi için gövdede 45 derece kesimli bir köşesinin olacağı görülüyor.

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