Samsung Galaxy A13 teknik özellikleri ve tanıtım tarihi netleşiyor. En uygun fiyatlı Samsung akıllı telefonlar arasında yer almayı planlayan Samsung Galaxy A13'ün Ekim ayı itibariyle teknik çizimleri ilk olarak sızdırılmıştı. Giriş seviyesi olmasına rağmen üç arka kamera sunacak olan yeni Samsung Galaxy A13 kamera sayısı olarak zengin. Ay içinde Twitter'dan gelen sızıntı haberleri bu kez tasarımın yanı sıra teknik özelliklerde de bazı netleşmeler olduğunu ortaya çıkardı.

@TheGalox_ hesabının paylaşımı 30 Ekim 2021 tarihinde ve akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Bu paylaşımla birlikte Samsung Galaxy A13 5G modelinin işlemcisi, ekran özellikleri, kamera detayları, pil kapasitesi, RAM miktarı, dahili hafıza boyutu ve fiyatı gibi merak edilenler kesin olmamakla beraber netleşti. Paylaşılan fotoğrafa göre Samsung Galaxy A13'te arka kameraların tümü alt alta yerleştirilmiş durumda.

Samsung Galaxy A13 Teknik Detaylar

Samsung Galaxy A13 ekran boyutu olarak 6.48 inç gibi tatmin edici bir değer sunuyor. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekranın LCD tipinde olduğu sızıntılardan anlaşılıyor fakat ekran tazeleme Hz değeri henüz bilinmiyor. Anthony'nin dediklerine göre telefonda platform olarak MediaTek Dimensity 700 kullanılacak. Sızıntılarda bu platformun Samsung Galaxy A12'de kullanılan P35'e göre 2.8 kat daha performanslı olacağı belirtilmiş.

Samsung Galaxy A13 teknik özellikleri ve tanıtım tarihi netleşmesiyle RAM seçeneklerinin 4 GB / 6 GB ve 8 GB olacağı da gözlerden kaçmadı. Depolama alanı olarak 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. Bunun dışında Micro SD kart desteği ile hafıza artışı da yapılabiliyor. Merak edilen arka kamera düzeneğinin ise 50 MP ana kamera dışında 5MP ultra-geniş açı ve 2 MP derinlik sensöründen oluştuğunu belirtelim. Bataryanın ise 5000 mAh düzeyinde olması son derece iyi. 25W hızlı şarj desteği yeterli. Parmak izi okuyucu ise kenara eklenmiş.

Samsung'un En Ucuz 5G'li Telefonu

Samsung Galaxy A13, firmanın en ucuz 5G'li akıllı telefonu olma özelliğine sahip. En düşük seviye RAM ve kapasite tercih edildiğinde diğer 5G'li modeller karşısında bile rekabetçi bir fiyat etiketi göreceğimiz kesin gibi. Her ne kadar önceki sızıntılar 2022 yılı başı gibi bir çıkış tarihi ifade etse de takvim yaprakları bir bir atmaya devam ediyor ve Samsung Galaxy A13 gün be gün satışa çıkmaya yaklaşıyor.

Samsung Galaxy A13 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy A13 çıkış tarihi tahminlere göre yılbaşı öncesinde olacak. Samsung Galaxy A12'yi de Kasım ayında satışa çıkartmıştı. Yılbaşı hediyesi Samsung telefon almayı düşünen kullanıcılar Samsung Galaxy A13 satış fiyatı yönünü de etkileyici bulabilir. Belirlenen yurt dışı fiyatı 249 USD seviyesinde. Samsung Galaxy A13 Türkiye fiyatı ise en düşük 3500 TL bandında olacak.

Samsung Galaxy A13 teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.