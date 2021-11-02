Konumuz Instagram SEN DE EKLE nasıl kullanılır? Instagram'ın bir süredir uzak doğuda yer alan Endonezya ve Japonya gibi ülkelerde kullanıma açtığı SEN DE EKLE özelliği artık tüm kullanıcılara açılmış durumda. Peki, Instagram'ın SEN DE EKLE özelliği nedir, SEN DE EKLE nasıl kullanılır, SEN DE EKLE ne işe yarar… Yazımızda bu ve bu gibi merak edilen konulara cevap vermeye çalışacağız.

En popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram yeni özellikler sunarak kullanıcı kitlesindeki heyecanı korumak istiyor. Zira Facebook ve Twitter gibi platformlardan da yenilik haberleri geliyor ve bu nedenle sosyal medyayı aktif olarak kullanan kişilerin odağının diğer platformlara kaymaması amacıyla karşılıklı atışmalar yapılıyor. Instagram'ın eklediği son özellik SEN DE EKLE oldu.

Instagram'da SEN DE EKLE Kullanımı

Instagram'ın SEN DE EKLE özelliğinin kullanımı oldukça basit. Hikayeler üzerinden kullanılabilen SEN DE EKLE tıpkı bir konum etiketi gibi veya müzik etiketi gibi hikaye üzerine yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar böylece SEN DE EKLE zincirinin bir parçası haline gelebiliyor. Bunun amacı hikayelerin çok daha fazla sayıda paylaşılıp daha fazla kullanıcı tarafından görülmesi.

Biliyorsunuz Instagram tarafında şirketin SORU-CEVAP gibi etiketleri etkileşim açısından oldukça işe yarıyor. SEN DE EKLE özelliğinin de bu şekilde bir zincir etkisi yaratması bekleniyor. Uygulamayı İngilizce olarak kullanan kişiler ADD YOURS seçeneğini görecekler. Türkçe olan Instagram'da ise SEN DE EKLE seçeneği, Hikayeler'e eklemeler yapabildiğiniz üst menüde ilk sıralarda yerini almış olacak.

Instagram'da SEN DE EKLE Nedir?

Instagram'da SEN DE EKLE nedir? Instagram'ın SEN DE EKLE özelliği TBT gibi kullanımlarda işe yarayabilir. Ülke gündemini işgal edebilecek milli maç vs gibi herkesin görüş bildirmek istediği anlarda kullanılabilir. SEN DE EKLE bir zincir efekti oluşturarak hikayelerin paylaşım sayılarını ve sosyal anlamda duyurulabilirliğini en üst seviyeye taşıyacak.

Her ne kadar SEN DE EKLE özelliği kullanımı tüm ülkelere açılmış olsa da bazı kullanıcılar Instagram'da SEN DE EKLE çıkmıyor, Instagram'da SEN DE EKLE yok, Instagram'da SEN DE EKLE desteklenmiyor gibi şikayetlerde bulunabilir. Öncelikle uygulamanızı son sürüme güncelleyin.

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