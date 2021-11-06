Snapdragon 898'li İlk Akıllı Telefon: Xiaomi 12

Snapdragon 898'li ilk akıllı telefon Xiaomi 12 olacak gibi… Geçtiğimiz günlerde sizle Xiaomi 12 çıkış tarihi haberimizde ilettiğimiz gibi belirlenen tarih 12 Aralık günü olarak görünüyor. Fakat üretim kaynaklı bazı gecikmeler olursa yılbaşı haftasına veya 2022'nin ilk haftalarına da sarkma durumu söz konusu olabilir. Gelen bilgiler artık Xiaomi 12 işlemcisi Snapdragon 898 olduğunu kesin olarak doğrular durumda. Yurt dışı haber sitelerindeki paylaşımlar da yeni ailenin günümüzün en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 898'i kullanacağı yönünde.

Gelen diğer bilgiler de bizleri şaşırtmıyor. Xiaomi 12 ailesi Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Lite Zoom ve Xiaomi 12 Pro gibi modelleri kapsayacak. Bu modellerle ilgili de bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Devamında ise amiral gemisi pozisyonunda olan Xiaomi 12 Ultra bizlerle olacak. Xiaomi 12 Ultra ise bir assolist misali en son sahneye çıkacak ve 2022'nin ilk çeyreği içinde tanıtılacak.

Xiaomi 12 Snapdragon 898 sayesinde adından epey bahsettirecek.

Snapdragon 898 Özellikleri ve Performansı

En iyi akıllı telefon işlemcisi olarak gösterilebilen Snapdragon 898 özellikleri ve performansı itibariyle gerçekten de heyecan uyandırmayı başarıyor. Sekiz çekirdeği buluşturan platformda 3.0 GHz saat hızına saihp bir adet Cortex X2 Prime işlemci, 2.5 GHZ saat hızında çalışan üç adet Cortex A710 işlemci ve son olarak 1.79 GHz hıza sahip dört adet A510 işlemci bulunuyor. Konumlandırılmış grafik işlemci ise Adreno 730.

Snapdragon 898 GeekBenck test sonuçları aslında bize son derece net şekilde fikir veriyor. Tek çekirdekli hesaplama işlemlerinde alınan 1200 puan ve çoklu çekirdek testinde alınan 3900 puan aslında ne denli güçlü bir platform sunulduğunun habercisi. Her ne kadar Snapdragon 898'li ilk akıllı telefon Xiaomi 12 olacaksa da rakipler boş durmayacaktır. 2022'de neredeyse her üretici amiral gemisi modellerde bu platformu kullanacaktır.

Xiaomi 12 Ultra Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Xiaomi 12 Ultra teknik özellikleri konusunda geçtiğimi günlerde paylaşılan bazı haberler oldu. Snapdragon 898 işlemci dışında belli olan net özellikler şu şekilde olacak.

Xiaomi 12 Ultra Teknik Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 898 işlemci

12 GB RAM

6.9 inç AMOLED ekran (1440 x 3200 piksel)

32 MP ön kamera

Çift Nano SIM kart desteği

200 MP + 50 MP + 50 MP üçlü kamera grubu

5300 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

256 GB depolama alanı

Xiaomi 12 Ultra çıkış tarihi ise en geç Mart 2022 olacak. Ayrıca Xiaomi 12 Ultra Türkiye fiyatı konusunda da 10 bin TL'lik bir tahminde bulunmuştuk ancak kur ve vergi konusundaki gidişatlara göre 13-14 bin TL'lik fiyat etiketleri de şaşırtıcı olmayacaktır.

Snapdragon 898'li ilk akıllı telefon Xiaomi 12 yerine daha önce bir atak gelir mi dersiniz. Forum sayfasında düşüncelerinizi bekliyoruz.