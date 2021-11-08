ASUS ROG Phone 5S'in Avrupa fiyatı belli oldu. ASUS bir süredir ileri düzey donanımlara sahip ROG oyuncu telefonları üretiyor. Her ne kadar firma ülkemizdeki akıllı telefon faaliyetlerine son vermiş olsa da yurt dışında ilgi gören birçok modelden bahsedebiliriz ve bunların da başında ROG Phone ailesi geliyor. En yeni model olan ROG Phone 5S, ilk kez Ağustos ayında Tayvan'da satışa sunulmuştu ve artık Avrupa fiyatı da belli oldu.

ASUS ROG Phone 5S işlemcisi Qualcomm'un üst seviye performans sunan Snapdragon 888+ modeli. Ayrıca firma ekran olarak da en üst seviyeye odaklanmış ve bu cihazda 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED panel sunuyor. Tek kötü yön bu ekranda 1080 x 1920 piksel çözünürlük destekleniyor oluşu. Fakat bu ekrandaki 144 Hz tazeleme hızının da birçok rakipten üstün olduğunu söylememiz gerek.

ASUS ROG Phone 5S Teknik Özellikleri

ASUS ROG Phone 5S teknik özellikleri yönünden zengin bir cihaz. Elbette bu nedenle yüksek kapasitede bir bataryaya sahip. 6000 mAh kapasitedeki batarya cihazı biraz kalınlaştırıyor olsa da bu denli güçlü bir cihazı bir gün süreyle ayakta tutabilmek için ancak yeterli. Hızlı şarj desteği ise 65W düzeyinde ve yeterli. Üç kameralı bir tasarıma sahip olan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca sunulan diyafram değerinin f/1.8 seviyesinde olması düşük ışık koşullarında gerçekleştirilecek fotoğraf ve video çekimlerinden daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor.

ASUS ROG Phone 5S çıkış tarihi şimdilik Avrupa'da sadece Fransa için belli. 19 Kasım'da satışa sunulacak olan telefon şu an ön siparişte. Elbette bazı varyasyonlar var. Temel düzeydeki model 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor. Bir üst modelde ise RAM 16 GB düzeyinde ve depolama alanı değişmiyor. ASUS ROG Phone 5s Pro modelinde ise -evet bir de Pro model var- depolama alanı yine 512 GB seviyesinde ancak RAM bu kez 18 GB.

ASUS ROG Phone 5S Fiyatı

ASUS ROG Phone 5S fiyatı Fransa için en baz donanımda 999 euro seviyesinde. Bir tık daha fazla RAM'li olan modele ise 1099 euro fiyat biçiliyor. 18 GB RAM'li ilk akıllı telefon ASUS ROG Phone 5S Pro ise 1299 euro fiyata sahip olacak. Ülkedeki alım gücüne bakıldığında bile cep zorlayacak bir fiyat olduğunu söyleyelim. Tabii gözleri yaşadığımız topraklara çevirdiğimizde ise ülkede belki 15-20 tane satılacak bir vitrin ürününden bahsediyor da olabiliriz. Eğer öyle bir şey bir gün mümkün olursa ASUS ROG Phone 5S Türkiye fiyatı 17-18 bin TL'den az olmayacaktır.

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