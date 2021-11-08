Geride bıraktığımız yaz döneminde Honor 50 ailesini tüketicilerin karşısına çıkaran firmadan şimdi de yıl bitmeden Honor 60 SE, Honor 60 ve Honor 60 Pro yolda haberleri geliyor. Çin kaynaklı sızıntıların merkezi haline gelen Weibo sitesinden gelen son bilgiler Honor 60 SE, Honor 60 ve Honor 60 Pro'dan oluşan Honor 60 ailesinin tanıtımı 1 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Honor 60 SE, Honor 60 ve Honor 60 Pro teknik özellikleri henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.

Tam anlamıyla kesin olmamakla birlikte 1 Aralık olarak planlanan Honor 60 tanıtım tarihinin ertelenme ihtimali de bulunuyor. Çünkü bu tarih henüz resmi olarak onaylanmamış durumda. Weibo'da paylaşılan verilerin arasında Honor 60'ın Snapdragon 870 işlemci, 4500 mAh batarya bulunduracağı, 65W hızlı şarj destekleyeceği ve dörtlü kamera seçeneği sunacağı bilgisi var. Diğer özellikler de henüz halen bilinmiyor. Paylaşılan görsellerin sırası ile Honor 60 ve Honor 60 Pro olabileceği düşünülüyor. Honor 60 Pro'daki bir diğer detay ise ikiz ön kamera veya flaşlı ön kamera şeklinde.

Yeni Honor 60 ailesi için teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı konusunda netleşen bilgiler olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Düşüncelerinizi forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.