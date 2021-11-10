Dosyaları PC'den iPhone ve iPad'e Aktarma Yöntemleri

Senkronizasyon ve dosya aktarımı uzun bir yol kat etti, ancak bazen bir iOS cihazına dosya yüklemek olması gerekenden daha zor gelebilir. Elbette neredeyse her iş için iPhone'unuzu bağlamanız gereken günler çoktan geride kaldı. Ancak bunların yerini biraz daha artan karmaşıklık aldı. iCloud veya Dropbox gibi senkronizasyon servislerini kullanabilirsiniz, ancak bu herkesin ihtiyaçlarını karşılamayacaktır.

FileApp, iPhone'unuza veya iPhone'unuzdan dosya taşımanıza yardımcı olacak en popüler yazılım seçeneklerinden biridir. Biraz kurulum süreci gerektirir, ancak hazır olduğunuzda hayatınızı çok daha kolaylatıracaktır.

AirDrop ile Dosya Aktarmak

Apple, AirDrop'u ilk tanıttığında, olması gereken şeye kıyasla sınırlıydı. Protokolün Mac ve iOS cihazları arasında çalışmaya başlaması OS X Yosemite'nin piyasaya sürülmesine kadar hazır değildi. Bu gelişme gerçekten de yararlı olmaya başladığı zamandır. O zamandan önce, protokol iki Mac veya iki iOS cihazı arasında çalışıyordu, ancak her sistemde farklı işliyordu.

AirDrop şimdi çok daha kullanışlı olsa da hala dezavantajları var. Asıl sorun, yalnızca Apple platformlarında çalışmasıdır. iPhone'unuz ve bir Windows bilgisayar arasında aktarım yapmak istiyorsanız, AirDrop yine size yardımcı olmayacak.

FileApp Neler Sunuyor?







Bir arkadaşınızın bilgisayarından birkaç dosya kopyalamak istiyorsunuz fakat kendisi Windows sistem kullanıyorsa ne olur? Elbette hızlı bir aktarım için o kişinin bilgisayarına bir sürü yazılım yüklemek istemezsiniz. İşte burada FileApp gerçekten fark yaratıyor.

FileApp, esasen iOS cihazınızı bir tür sunucuya dönüştürür ve iOS üstünden her şeyi idare edebilir. Bu, dosyaları bir iPhone'dan bir PC'ye kolayca aktarabileceğiniz anlamına geliyor. Dosyaları bir PC'den iPad'e aktarmak da aynı derecede kolaydır.

iOS Cihazınızda FileApp'i Kurun

Dosyaları aktarmaya başlamadan önce, telefonunuzda FileApp kurulumunu yapmanız gerekir. Başlamak için FileApp'i App Store'dan indirin. Yüklendikten sonra uygulamayı açın.

FileApp, telefonunuzdaki veya buluttaki dosyalarla doğrudan ilgilenmiyor. Bunun yerine, bir aracı olarak çalışır. Dosyaları iPhone'unuzdan bir PC'ye aktarmak istiyorsanız, önce o dosyaları FileApp'e aktarmanız gerekir.

Bu garip gelse de gerekli. Bir arkadaşınızın telefonunuzdan dosya indirmesine izin veriyorsanız, onun telefonunuzdaki her şeyi görmesini istemezsiniz—sadece paylaşmak istediğiniz dosyaları görmesi gerekir.

iOS Cihazınızdan Dosyaları Paylaşın

FileApp'i yükledikten sonra, dosyaları paylaşmaya başlamaya hazırsınız. Cihazınızdan paylaşmak istediğiniz dosyaları içe aktararak başlayabilirsiniz.

Bunu, uygulamanın sağ üst köşesindeki artı işaretine dokunarak yapın. Burada klasörler oluşturabilir, dosyaları yapıştırabilir veya Kamera veya Fotoğraflar uygulamalarından içe aktarabilirsiniz. İçe Aktar simgesi, diğer dosyaları FileApp'e aktarmanıza olanak tanır. Bu bölüm aynı zamanda bir PC'den iPhone'unuza paylaştığınız dosyaları indirmek için olmanız gereken yerdir.

Paylaşmaya hazır olduğunuzda, ana FileApp menüsüne gitmek için en sağdaki simgeye ve ardından File Sharing'e dokunun. Paylaşımı etkinleştirmek için üstteki geçiş anahtarına basın ve etkinleştirin.

Hemen alt tarafta kullanıcı adı ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Bu, PC'nizden oturum açmak için kullanacağınız şeydir. Bunu takiben, PC'nizle ve bilgisayarınızdan dosya paylaşmak için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemlerle ilgili temel talimatlar yer almaktadır.







iOS Cihazınızda FileApp'i Kurun

FileApp ekranının gösterdiği gibi, dosyaları PC'den iPhone'a veya tam tersine nasıl aktaracağınıza ilişkin birkaç seçeneğiniz vardır. Hangisini tercih edeceğiniz, neyi ve nereye aktarmanız gerektiğine bağlıdır, ancak her seçeneği gözden geçireceğiz.

Tarayıcı Kullanarak Dosyaları Aktarın

Bu, kullandığınız herhangi bir bilgisayarın bir tarayıcıya sahip olduğunu varsayıldığı için elbette en basit yöntemdir. FileApp Dosya Paylaşımı menüsünde burada listelenen IP adresini yazmanız yeterlidir. İstendiğinde, aynı ekranda gösterilen kullanıcı adını ve şifreyi girin.

Buradaki sınırlama, dosyaları iPhone veya iPad'inize yüklemek için yalnızca bir tarayıcı kullanmanız olabilir. Dosyaları indirmek istiyorsanız, başka bir seçenek kullanmanız gerekir. FileApp'ın geliştiricileri tarayıcıda daha fazlasını uygulayabileceği halde bu oldukça ilginç bir durum.

Dosyaları FTP ile Aktarın

FileApp'de yazan açıklama bunu "gelişmiş kullanıcılar" için önerse de, FTP aracılığıyla bağlanmak aslında zor değil. Hem macOS hem de Windows için kullanılabilen CyberDuck'ı kullanacağız. Windows için ücretsiz FTP programları fazla sayıda var. Aşağıdaki yöntem hemen hepsinde aynı.

Tercih ettiğiniz FTP programını açın ve FileApp File Sharing menüsünde listelenen IP adresini girin. FileApp, varsayılan 21 numaralı bağlantı noktası yerine 2121 numaralı bağlantı noktasını kullandığından, bağlanılacak bağlantı noktasını da girmeniz gerekiyor. Şimdi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

FTP programının bağlantının güvenli olmadığı konusunda sizi uyarması normal bir durum. Ev ağınızdaysanız endişelenmenize gerek yok. Ancak, tanımadığınız bir kişinin sizi gözetlemeye çalıştığından endişeleniyorsanız, başka bir yöntem kullanmak isteyebilirsiniz.

Bağlandıktan sonra, iOS cihazınızda FileApp'e aktardığınız dosyaları göreceksiniz. FTP istemcinize bağlı olarak, bilgisayarınızdaki dosyaları da görebilirsiniz. Bunlar genellikle solda, FileApp'deki dosyalar sağda olacaktır.

FTP, iOS cihazınıza dosya yüklemenizi ve indirmenizi sağlar. Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklayacağımız nedenlerden dolayı muhtemelen bu şekilde bağlanmak isteyeceksiniz.

iMazing Uygulamasını Kullanarak Dosyaları Aktarın

Bu uygulama, FileApp'in File Sharing bölümünde işaret ediliyor. Arkasında aynı şirket olduğu için, bunun en iyi seçenek olacağını düşünebilirsiniz. Ne yazık ki, test sırasında asla anlaşamadığımız tek seçenek bu.

Hem macOS hem de Windows 10'da iMazing uygulaması iPhone'u kablosuz ağ üzerinden bir türlü bulamadı. Hem telefonun hem de bilgisayarın aynı ağda olduğunu doğruladıktan sonra bile işler yolunda gitmedi.

Bu seçenek, iPhone'unuzu bilgisayara takıyorsanız güzel olabilir gibi görünüyor, ancak burada ele aldığımız şey bu değil. Bu yüzden atlamanızı öneririz.

PC ve iOS Arasında Dosya Aktarmanın Diğer Yolları

FileApp, neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız harika bir uygulamadır, ancak herkesin buna ihtiyacı yok. Dosyaları sık sık taşımıyorsanız veya yalnızca iPhone'dan Mac'e veya tam tersi şekilde hareket ediyorsanız, bu size fazla gelecektir.

Cihazlar arasında hiçbir zaman dosya aktarmaya ihtiyacınız da olmayabilir. Sadece bunu yapıyorsanız, çoğu insan AirDrop'u fazlasıyla yeterli bulacaktır. AirDrop'u kullanma konusunda endişeniz olmasın. Apple'ın en kolay uygulaması olabilir.