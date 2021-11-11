Spotify kullanıcı engelleme nasıl yapılır? Yeni eklenen özellik sayesinde artık Spotify'da sizi rahatsız eden veya davranışları ile hoşunuza gitmeyen bir kullanıcıyı profilinizden uzaklaştırmayı sağlayacak. Hem masaüstü, hem de mobil uygulama üzerinden kullanılabilecek bu özellik Spotify'ın daha nezih ve müzik odaklı bir sosyal ağ olmasına ciddi anlamda katkıda bulunacak. Spotify'da bir kişiyi engelleme yaptığınızda diğer sosyal ağlardaki gibi sizin profilinizi bir daha asla göremiyor.

Belki hatırlayanlar olacaktır; Spotify 2019 yılında da sanatçıları engellemek üzerine bir yenilik yapmıştı. Bu özellik sayesinde Spotify istenmeyen sanatçıları engelleme özelliği getirdi. Geçmiş yıllarda da firmadan beklenen bu özellik "asla böyle bir şey yapamayız" şeklinde cevap alıyordu ancak 2019'da da firma kullanıcılarının sesine kulak vererek sanatçı engelleme özelliğini devreye aldı. Biz de Spotify'da sanatçı engellemek yazımızda detayları size sunduk.

Spotify'da Profil Bloklama

Spotify'da profil bloklama için yapılması gerekenler basit. Engellemek istediğiniz profile gidin ve sağ üst köşeden üç nokta simgesine basın. Buradaki seçeneklerden kullanıcıyı engelleme veya kullanıcının engelini kaldırma yapabilirsiniz. Engelleme sonrasında söz konusu kişi bir daha sizin Spotify ortamındaki hiçbir bilginize erişemeyecek, herkese açık çalma listesi ve takipçileri göremeyecek.

İlk olarak kullanıcının https://open.spotify.com/user/kullanici şeklindeki profil bağlantısını açın veya Spotify'da arama yaparak kullanıcıyı bulun. Özellik şu anda kullanıma sunulmuş durumda ve Spotify'ı günceller güncellemez sizin de kullanımınıza açılacak. Yalnız güncellemenin cihazınız için sunulması biraz zaman alabilir; bunu unutmayın.

Spotify kullanıcı engelleme işlemi bundan daha önce müşteri desteği ile iletişime geçilerek yapılıyordu ve bu çok ilkel bir yöntemdi. Engelleyeceğiniz kişinin profilini Spotify'a e-posta göndermeniz gerekiyordu. Artık bunlar ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

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