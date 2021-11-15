Chrome ve Firefox'ta bir web sitesi nasıl engellenir?

Bir web sitesini engellemek isteyebileceğiniz birkaç nedenden bahsedilebilir: Çocuklarınızı zararlı, uygunsuz ve yalan haberler barındıran içeriklerden korumak. Sizi diğer sorumluluklardan uzaklaştıran bir siteyi ziyaret etmekten kendinizi alıkoymanızı sağlamak. Son olarak iş yerindeki çalışanların üretkenliğini azaltan veya internet hızını toplu olarak yavaşlatan web sitelerini engellemek.

Burada nedeniniz ne olursa olsun, oldukça basit bir şekilde siteleri engelleyebileceğiniz yapılabilecek bazı eklentileri ele alacağız. Bu kılavuzda sadece 1 dakika içinde 2 eklentiyi öğrenmiş olacaksınız.

Eklentilerin uyumlulukları:

Chrome Android için Chrome mobile Firefox

Chrome'da bir web sitesi nasıl engellenir?

Chrome'da bir web sitesini engellemek için önce bir uzantı eklemek üzere Google eklentilerine gitmeniz gerekir:

Chrome tarayıcınızın arama çubuğuna "block site extension" yazın.

"BlockSite: Block Websites & Stay Focused" yazan bağlantıya girin.

'Chrome'a Ekle' yazılı mavi kutuya tıklayın.

Ardından bir açılır pencere göreceksiniz. Burada size 3 farklı ayar seçeneği veriliyor. Focus Mode ve Custom Block Lists ihtiyacımız olan özellikleri bize sağlayacak olan yerler. Eğer zamanınızı eriten sitelerden kurtulmak istiyorsanız Custom Block Lists'i kullanarak site adreslerini buraya ekleyebilirsiniz. Focus Mode'da ise kendinize özel bir çalışma süresi tanımlayarak, bu çalışma diliminde dikkatinizi bozacak sitelerin engellenmesini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz sürümde 6 siteyi engelleme hakkınız var. Üstteki örnekte biz 5 siteyi Google Chrome üstünden tamamen engellemiş bulunduk.

Focus Mode'da da siteleri çalışma süresi boyunca engelleyebilirsiniz. Bize soracak olursanız ömür boyu engelleyin elbette.

Engellediğiniz sitelere girmek istediğinizde karşınıza bu pencere çıkacak. Hepsi bu kadar. Şimdi Firefox üstünde site engellemenin yoluna bakalım.

Firefox'ta bir web sitesi nasıl engellenir?

Firefox'ta bir web sitesini engellemek için şu adımları izleyin:

Firefox tarayıcınızı açın

Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın

Yeni bir sayfada açılacak olan 'Eklentiler'i seçin

Arama çubuğuna 'block site' yazın.

Bu arama sorgusu sonucunda seçim yapabileceğiniz bir dizi site engelleme eklentisi karşınıza gelecektir.

Bu yazı için ilk sıradaki 'Block Site' eklentisini seçeceğiz. Çünkü kullanıcılardan en yüksek yıldız derecelendirmesini alan o. Eklentiyi direkt indirmek için tıklayın.

Hangisini eklemek isterseniz, isme tıklayın ve ardından 'Firefox'a Ekle'ye tıklayın.

Size izinler hakkında bir açılır kutu gösterecek ve devam etmek için 'Ekle'yi tıklamanız gerekiyor.

Kurulumun ardından sağ üst köşeye yeni bir kısayol simgesi eklendiğini göreceksiniz. Hazır olduğunuzda web sitelerini engellemeye başlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar.