Samsung Galaxy A33 Teknik Özellikleri Ortaya Çıkıyor

Samsung Galaxy A33 teknik özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Normal şartlarda giriş seviyesinde konumlanan bu yeni modelin 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyordu fakat Twitter'da meşhur OnLeaks hesabından bazı sızıntılar gündemde. Bilgisayar ortamındaki bazı final çizim görüntüleri ve bazı teknik özellikleri belli olan cihazın özellikle giriş seviyesinde bulunmasına rağmen dört kamera sunması çıtanın yükseleceğine işaret ediyor.

Sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy A33 5G modelinde kulaklık girişi yer almayacak. Ayrıca renk seçenekleri olarak da planda şu an için siyah ve beyaz var. Samsung bilindiği gibi özellikle fazla sayıda cihaz satış rakamına ulaştığı giriş seviyesinde daha fazla renk seçeneği sunuyor. Tahminlere göre turuncu ve açık mavi renklerin de eklenmesi ihtimal dahilinde. Turuncu da son zamanların popüler renkleri arasında yer alıyor diyebiliriz.

Samsung Galaxy A33 Özellikleri

Henüz çok yeni bir haber olduğu için Samsung Galaxy A33 özellikleri de tam anlamıyla net değil ancak ortaya çıkan görüntülerden yola çıkarak bazı şeyleri size aktarma şansına sahibiz. Kulaklık girişinin kaldırıldığını sizlere ilettik. Samsung'a buradan eksi puan yazıyoruz. USB Type-C'li bir kulaklık kullanmanız gerekecek. Arkada yer alan dörtlü kamera grubunda ana kameranın artık 64 MP gibi yüksek bir seviyede sunulma ihtimali yüksek. Zira üst seviyede artık 100 MP üstünde değerleri de görebilmekteyiz.

Dörtlü kameraların diğerleri ultra-geniş açı kamera, makro kamera ve derinlik sensörü şeklinde olacak gibi. Zira Samsung Galaxy A33'te tele-foto kamera var mı şu an yorum yapabilmek pek de doğru değil. Diğer yandan cihazın tıpkı Samsung Galaxy S21 FE'de olduğu gibi 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana da sahip olacağı biliniyor. Bu da çıtayı yükselten bir diğer detay.

Samsung Galaxy A33 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A33 en ucuz 5G'li akıllı telefonlar arasında yer alabilir ancak Xiaomi markasının özellikle uygun fiyata odaklandığı Poco seçenekleri karşısında biraz daha fiyat konusunda çarpışmacı olması gerekiyor. Samsung elbette 5G destekli Galaxy A33 ile iyi bir satış rakamı yakalayacak ancak fiyatın 5000 TL psikolojik sınırının altında olması birçok kullanıcıyı Samsung sahibi olmaya daha da yaklaştıracaktır.

Samsung Galaxy A33 teknik özellikleri açısından sizi tatmin etti mi? Elbette kullanıcı yorumları zamanla belli olacak. Siz de yorumlarınızı forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.