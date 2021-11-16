iPhone'da Selfie Fotoğrafların Ters Çıkması ve Çözümü

iPhone'la kendi fotoğrafınızı çektikten sonra Kamera uygulamasında olduğunuz ana kıyasla farklı ve garip çıktığınızı düşünüyor musunuz? Apple daha önce kaldırdığı Ön Kamerayı Yansıt özelliğini yine kapalı olarak iOS 15 ile getirdi. Yani hiçbir ayar yapmazsanız telefonla çektiğiniz selfie fotoğrafızın test açıyla görünecek. Bu rehberde iPhone'da çektiğiniz selfie fotoğraflarınızın ters döndürülmesini düzeltiyoruz.

iPhone'da Selfie Fotoğrafların Ters Döndürülmesi

Gerçek dünyada, insanlar kendilerini aynalarda görmeye alışkındır ve bu nedenle zihin bu versiyonu tercih etmeye meyillidir. Bu nedenle, gerçek zamanlı iPhone kamera ekranı size kendinizin yansıtılmış bir versiyonunu gösterir (aslında sahtedir).

Ancak Fotoğraflar uygulamasındaki çektiğiniz fotoğrafın son hali sizin normal olarak gösterir (ki bu gerçektir).

Sonuç olarak, iPhone'unuzda bir selfie çektikten sonra, Fotoğraflar uygulamasına kaydedilen görüntünün tam olarak kamerada gördüğünüz gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Ve çoğu durumda, bu fotoğrafı beğenmemesi olasılığınız oldukça yüksek.

Bunu düzeltmek için, selfielerin ters görünmemesini ve fotoğraf çekerken kamerada gördüğünüzle aynı görünmesini sağlayan bir seçeneği etkinleştirebilirsiniz. Aşağıda nasıl olduğunu gösteriyoruz.

iOS 14 ve daha yeni bir versiyon kullananlar bu yolu izleyebilir: