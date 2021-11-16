OnePlus 10 Pro tasarımı göründü. Geçtiğimiz günlerde sizlerle OnePlus 10 teknik özellikleri ortaya çıkıyor konulu bir haber paylaşmıştık. Şimdi ise yine aynı kaynaktan yani OnLeaks ve Zouton internet sitesi ortaklaşa çalışması ile OnePlus 10 Pro tasarımı internet ortamına sızdırılıyor. Böylece OnePlus 10 Pro hakkındaki her şey tanıtımdan önce netleşmiş oldu. Netleşmeyen tek şey ise firmanın yeni amiral gemisini tanıtacağı tarih…

OnePlus 10 Pro'nun arka yüzeyine baktığımızda üç tane büyük kamera ve bir de çift tonlu flaşa ayrılan ayrı bir bölümün olduğu dikkat çekiyor. Fotoğraflar detaylı şekilde incelendiğinde OnePlus bu modelin kamera konusunda İsveç merkezli Hasselblad'dan destek almış görünüyor. Hasselblad Göteborg şehrinde bulunan bir orta formatlı kamera, fotoğraf ekipmanı ve görüntü tarayıcı üreticisi. Böylece OnePlus 10 Pro'nun kamera yönünden kuvvetli olacağı bilgisine erişiyoruz.

Hasselblad Kimdir, Nedir?

Hasselblad kimdir, nedir? OnePlus'ı takip eden kullanıcılar adını yeni duydukları bu firmayı elbette merak edeceklerdir. Biraz özetlemeye çalıştık ancak konuyu biraz daha açmakta fayda var diye düşünüyoruz. Hasselblad aslında dünyaca meşhur ve genelde gimbal, drone gibi ürünleri ile tanıdığımız DJI'ın sahibi. Tıpkı diğer markalarda karşımıza çıkan Leica gibi veya Carl-Zeiss gibi lens üreticilerinin telefonlar için çözümlerine benzer durumları düşünebilirsiniz.

OnePlus 10 Pro Tasarım Detayları

OnePlus 10 Pro kavisli bir AMOLED ekran içerecek. Böylece cihazın tutuş kolaylığı artacak ve ekran büyüklüğü de daha kolay şekilde artırılabiliyor. Çerçeveler neredeyse en aza indirgenmiş şekilde sunuluyor demek mümkün.. Zira 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın tek elle kullanımı diğer türlü daha zor hale gelebilirdi. Ekranda 1440 x 3216 gibi rekor düzeyde bir çözünürlüğe şahit olacağız.

Renk seçenekleri olarak OnePlus 10 Pro'da siyah ve metalik gri olarak iki alternatif var. Arka kapak malzemesi alüminyum olduğundan bize çizilmeye müsait ancak estetik görüntüyü son derece artırıyor. Kameraların bulunduğu kısım ise yuvarlatılarak çerçeve yanına kaydırılıyor ve kameraların dört halkasının tam ortasında bir de arka bölge mikrofonu mevcut.

OnePlus 10 Pro tasarımı ve teknik özellikleri hakkında gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.