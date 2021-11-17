OnePlus Nord N20 5G tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden OnePlus, 5G kullanımına odaklı OnePlus Nord N20 5G modeliyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ünlü sızıntı habercisi OnLeaks'in son paylaşımlarına bakılırsa OnePlus Nord N20 5G'nin tasarımı netleşti. Muhtemelen görsellere baktığınızda siz de bizim gibi hissedeceksiniz… Evet; iPhone gibi sert köşeli bir OnePlus modeli bizlerle olacak.

OnePlus Nord N20 5G gmrğbğle göre iPhone 12 ile iPhone 13 arası bir tasarıma sahip olacak. Hatta cihaz masaüstünde normal şekilde dururken alüminyum renkli çerçeve sayesinde bir iPhone olarak zannedilme ihtimali de kuvvetle muhtemel. Güç tuşu gövdenin üstünde yer alıyor. Ses seviyesi ayar tuşları ise sağ kenar üzerine yine alüminyum tuşlarla konumlandırılmış durumda. USB Type-C, 3.5 mm mikrofon girişleri ise hoparlörle birlikte cihazın alt kenarında yer alıyor.

OnePlus Nord N20 5G Farkları

OnePlus Nord N20 5G elbette iPhone'lar ile tamamen farklı bir akıllı telefon. En başta Android 12 işletim sistemi kullanacak. iPhone modellerinde bildiğiniz gibi iOS kullanılıyor. Ayrıca çok sıkı fanatikler ilk bakışta OnePlus Nord N20 5G'nin bir iPhone olmadığını kolaylıkla anlayacaklardır çünkü firma ön kamerayı delikli şekilde ekrana yerleştirmiş durumda; yani iPhone'daki gibi çentikli bir tasarım söz konusu değil.

OnePlus Nord N20 5G en ucuz fiyatlı 5G akıllı telefonlar arenasında yarışacak. Bu bağlamda platform olarak orta düzey Snapdragon 695 5G'yi kullanıyor. Telefonda uygun fiyat segmentine rağmen AMOLED ekran tercih ediliyor. Ayrıca ana kamera için 48 MP çözünürlük, selfie kamerası için de 16 MP çözünürlük uygun görülmüş durumda. Tahminlere göre OnePlus Nord N20 5G yılın sonunda veya 2022'nin başında raflarda olacak.

OnePlus Nord N20 5G tasarımı hoşunuza gitti mi? Görüşlerinizi forum sayfamızdan bekliyoruz.