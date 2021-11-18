iPhone SE (3.Nesil) çıkış tarihi ve fiyatı ünlü pazar araştırması şirketi TrendForce'un küresel akıllı telefon pazarının geleceğine yönelik son raporda yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki yıl artık çip krizi diye bir şey kalmayacak; yani bir başka deyişle sektör çip yönünden eski haline gelecek ve bu nedenle fiyat dalgalanmaları veya konfigürasyon alternatifleri gibi sıkıntılar yaşanmayacak.

Çip krizinin neden olduğu bir başka durum da üreticilerin yeni cihazları ülke ülke şeklinde satışa sunmaları. 2022'de çip krizi olacak mı bunu biz bilemiyoruz tabii ama pazar araştırma şirketlerinin umutlu konuşmaları sevindirici oluyor. Asıl önemli detay, haberimizin konusu iPhone SE (3.Nesil) ne zaman çıkacak sorusunun cevabı. TrendForce'un raporunda bu cihaz için 2022'nin ilk çeyreğinin sonu yani Mart ayı sonu işaret ediliyor. A15 Bionic işlemci kullanılacağı da böylece doğrulanmış oluyor.

iPhone SE (3.Nesil) Detaylar

iPhone SE (3.Nesil) detaylar açısından 5G destekli en ucuz iPhone modeli olacak; bu da kesin. Ayrıca Apple'ın artık tam anlamıyla OLED'e geçme isteği nedeniyle, elindeki son kalan LCD ekranları da bu cihazlarda tüketeceği düşünülüyor. iPhone SE (3.Nesil) ekran özellikleri elbette son çıkan bir Apple telefona yakışmayacak düzeyde ancak uygun fiyatı bu şekilde sağlamaktan başka çare de yok. Daha önceden telefonun Touch ID desteği sunan bir Home tuşunun olacağını ancak Face ID'yi desteklemeyeceğini de sizlere iletmiştik.

iPhone SE (3.Nesil) ekran büyüklüğü 4.7 inç olacak. Bir diğer bilinen ve kesin gibi diyebileceğimiz nokta da dahili depolama alanının 64 GB seviyesinde olacağı. Ayrıca fiyat seviyesinin de en ucuz iPhone SE (3.Nesil) model için 350 ile 400 USD arasında olacağı umulmakta.

iPhone SE (3.Nesil) çıkış tarihi ve fiyatı sizi tatmin etti mi? Düşüncelerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.