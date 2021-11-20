Oppo A55s 5G teknik özellikleri ve fiyatı gerçekleştirilen resmi duyuru ile birlikte netleşti. Türkiye dahil tüm pazarlarda satılması planlanan Oppo A55s 5G, uygun fiyatlı 5G'li akıllı telefon modelleri arasına yerleşecek. Fakat buna karşın üst seviye akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz üst düzey sıvı ve toz koruması sağlayan IP68 sertifikasına sahip olması Oppo A55s'in biraz daha farklı bir noktada konumlanmasını sağlayacak.

Oppo A55s 5G'de 6.5 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekran yer alıyor. Desteklenen çözünürlük FHD+ ve 90 Hz tazeleme hızı sunuluyor. Siyah ve su yeşili renklerde satışa sunulacak olan yeni Oppo'nun 5G desteği sunmayan kardeşi Oppo A55'e ve geçenlerde sizlerle haberini paylaştığımız Oppo A56'ya oldukça benzediğini de söyleyelim. Ekranda damla çentik yerine delikli bir kamera sunulması da dikkat çekici. Ön kamera çözünürlüğü 8.0 MP seviyesinde.

5G'li En Ucuz Oppo Modeli

5G'li en ucuz Oppo modeli olmaya oynayan Oppo A55s 5G'de arka kısımda iki adet sensör bulunuyor. Bu sensörler 13 MP ana kamera ve 2.0 MP derinlik sensörü şeklinde. Kutudan Android 11 işletim sistemi ile gelecek olan Oppo A55s 5G Android 12 güncellemesi de yakın tarihte alacak. Ayrıca cihazda firmanın yeni ColorOS 11 kullanıcı arayüzü yerini almış durumda bulunacak.

Qualcomm'un en ucuz 5G işlemcisini barındıran Snapdragon 480 platformunu taşıyan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı destekleniyor. Yani işin özünde 5G desteği ve büyüyen ekran dışında özellikler son derece sıradan. Batarya kapasitesi de 4000 mAh gibi standart, hatta düşük denecek bir seviyede sunulmuş; gayet tabii tüm bunlar iddialı bir fiyat ortaya koymak için.

Oppo A55s 5G Satış Fiyatı

Yurt dışında Oppo A55s 5G satış fiyatı 287 USD olarak açıklanıyor. Ülkemizde de 4000 TL ve belki de biraz üzerinde fiyat etiketleri görmemiz mümkün olabilir. Oppo A55s buna göre en ucuz 5G destekli telefon modelleri arasına kesin olarak yerleşebilir. Telefonun 26 Kasım tarihinde yani çok kısa bir süre sonra ilk olarak Japonya'da satışa sunulacağı açıklandı. En geç 2022 başında tüm ülkelerde satışa çıkmasını düşünmekteyiz.

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