Redmi Note 11T 5G İçin Tarih 30 Kasım

Redmi Note 11T 5G için tarih 30 Kasım olarak açıklandı. Daha öncesinde Redmi Note 11T 5G ailesinin ilk etapta Çin'de satışa çıkacağını ve uluslararası versiyonun ise zamanla yayılacağını haberlerimizde sizlere iletmiştik. Firmanın Hindistan ofisinden yapılan açıklamalara göre ailenin yeni modeli Redmi Note 11T 5G 6 nm'li ilk Redmi modeli olarak daha güçlü termal altyapı, daha uzun batarya ömrü, daha iyi performans ve en hızlı 5G'li telefon özelliklerini taşıyor.

Redmi Note 11T 5G, platform olarak sekiz çekirdekli ve 5G destekli MediaTek Dimensity 810'u kullanıyor. Ayrıca telefonun 6.6 inç ekranda 90 Hz yenileme yapabildiği ve FHD+ çözünürlük sunduğu bildiriliyor. Yapılan açıklamalar arasında cihazların konfigürasyonlarına ve fiyatlarına dair bilgilerden de bahsedebilmek mümkün. Redmi Note 11T 5G RAM olarak 6 GB ve 8 GB seçeneklerini sunacak; 128 GB depolama alanı ile gelecek.

Excited to announce that the #NextGenRacer #RedmiNote11T5G will be the 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 ever #Redmi phone with a 𝟔𝐧𝐦 chipset!



🏁 Better thermals

🏁 Better battery life

🏁 Better performance

🏁 The fastest #5G smartphone from @RedmiIndia



I ❤️ #RedmiNotepic.twitter.com/hf0RizyCiB — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 22, 2021

Poco M4 Pro'ya oldukça benzeyen Redmi Note 11T 5G 6 GB model için 240 USD, 8 GB model için de 270 USD olarak ücretlendirilecek. Ülkemizdeki fiyatların da dövizdeki son gelişmelerin sonrasında 5000 TL ve üzerinde seyretmesini bekleyebiliriz.

Redmi Note 11T 5G için tarih 30 Kasım. Peki, siz tercih eder miydiniz? Cevaplarınızı forum sayfamızdan bekliyoruz.