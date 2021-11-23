Vivo Y74s 5G teknik özellikleri bugün itibariyle belli oldu. Çinli ve rekabetçi ürünleri ile artık adını sık şekilde duyduğumuz Vivo markası ürün gamına yeni bir modeli daha ekledi. Orta seviyeye hitap eden Vivo Y74s 5G aslında kimi özellikleri ile de üst seviye bir akıllı telefondan beklentileri olanlara da göz kırpıyor. Markalar birbiri ardına 5G destekli akıllı telefonlar için alternatifler üretirken Vivo'dan gelen bu yeni modelin oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz.

Vivo Y74s 5G'yi amiral gemisi seviyesinde yarışmaktan kurtaran özellik LCD ekran kullanması. Telefonda FHD+ çözünürlükte bir LCD ekran mevcut ve böylece daha rekabetçi bir fiyat etiketi elde edilebiliyor. Bu ekranda 60 Hz tazeleme hızı sunulması da orta seviyede görülen özelliklerden. Fakat bize göre halen tazeleme hızı satın almayı belirleyici bir kriter olmamalı. Şimdiye kadar 60 Hz tazeleme hızı sunan birçok ekran kullandık; memnun değil miydik?

Vivo Y74s 5G Özellikler

Vivo Y74s 5G damla çentikli bir ekrana sahip. Ekranda sunulan selfie kamerası 8 MP çözünürlükte. Arka tarafta ise iki adet kameraya yer verilmiş durumda. Bu kameralardan ana kamera çözünürlüğü olması gerektiği gibi 50 MP seviyesinde. Diğer kamera ise 2 MP çözünürlükte ve derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Önde ve arkada 1080p video kaydına olanak sağlandığını da belirtmek gerekiyor.

Vivo Y74s 5G teknik özellikler yönünden güçlü bir akıllı telefon. MediaTek Dimensity 810 platformundan güç alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kutudan Android 11 ile geleceği bilinen telefonda OriginOS 1.0 kullanıcı arayüzü var. Telefonda ayrıca 4100 mAh batarya, 44Q hızlı şarj özelliği, çift SIM yuvası, yan kenar parmak izi okuyucu gibi özellikler mevcut. Vivo Y74s 5G renk seçenekleri ise mavi ve siyah şeklinde.

Vivo Y74s 5G Türkiye Fiyatı

Vivo Y74s 5G'nin yurt dışı fiyatı 360 USD olarak açıklanıyor. Ülkemizdeki satış fiyatı ise dövizdeki son gelişmelerden sonra 5500 TL üzerinde hatta 6000 TL'ye yakın olarak düşünülebilir.

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