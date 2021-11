Redmi Note 11 teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Bir süredir Redmi Note 11 ile ilgili haberler gündeme düşüyordu ve biz de an be an gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Gelen son bilgiler ise telefonun artık hazır olduğunu, teknik özellik ve fiyat bilgilerinin ortaya çıktığını gösteriyor. Firma öncelikli olarak Note 11'in 4G destekli modelini piyasaya sürüyor; böylece rekabette daha iyi bir fiyat sunabilmek mümkün olsa gerek.

Sitemizi takip eden kullanıcılar ekim ayında Redmi Note 11 5G, Note 11 Pro 5g ve Note 11 Pro+ 5G modellerini tanıtmıştı. Bu cihazlar teknik platform olarak birbirinden ayrılıyor. Redmi Note 11 5G'de platform olarak MediaTek Dimensity 810 tercih edilmişken "Pro" ve "Pro+" ibaresine sahip modeller de daha üst seviye olan MediaTek Dimensity 920 kullanıyordu. Firmanın herhangi bir tanıtım yapmadan Redmi Note 11'in 4G'li sürümünü ortaya çıkarması, orta seviye için sessiz bir alternatif oluşturduğunu gösteriyor.

Redmi Note 11 Teknik Özellikleri

Redmi Note 11'in 4G'li sürümü platform olarak sekiz çekirdekli MediaTek Helio 888'i kullanıyor. 6.5 inç büyüklüğündeki Full HD+ çözünürlükteki LCD ekran yeterli. 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik algılama hızına sahip. Arka kamera grubu ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. Ön taraftaki selfie kamerası içinse 8 MP düzeyinde bir çözünürlük uygun görülmüş.

Redmi Note 11 kutusundan 5000 mAh kapasitede bir batarya ile gelecek. Hızlı şarj desteği 18W gibi düşük sayılabilecek bir değerde ancak 9W ters şarj da destekleniyor yani farklı bir USB girişli cihazı da şarj etme imkanınız bulunuyor. Telefonun kutusundan gelecek şarj aleti ise 22.5W güce sahip. Telefonun varyantları ise 4 GB ve 6 GB şeklinde olacak. Kapasite seçeneği ise sadece 128 GB olarak sunuluyor ki yeterli.

Redmi Note 11 Türkiye Fiyatı

Redmi Note 11 yurt dışında ne kadar? 4 GB bellekli model için 999 Yuan ve 6 GB bellekli model için de 1099 Yuan Çin fiyatları var. Ülkemizde 4 GB'lık modelin 4000 TL bandı üzerinde, 6 GB modelin de 5000 TL üzerinde olmasını bekleyebiliriz.

Redmi Note 11 teknik özellikleri ve fiyatı beğendiniz mi? Forum sayfasında görüşlerinizi bekliyoruz.