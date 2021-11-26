Oppo Reno 7 5G ve Oppo Reno 7 Pro 5G tanıtıldı. Bir süredir yeni Oppo Reno 7 ailesi konusunda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Merakla beklenen Oppo Reno 7 ailesi resmi olarak tanıtıldı. İlk etapta gelen modeller Oppo Reno 7 5G ve Oppo Reno 7 Pro 5G oldu. Görünüşe göre Oppo Reno 7 SE 5G modeli de yolda ancak henüz bir ses yok. Düz kenarlı bir tasarıma sahip olan yeni Oppo Reno 7 ailesi "iPhone gibi" tasarımları sevenlerin hoşuna gidecek.

Tasarım olarak alışılagelinmiş yuvarlak hatları bir kenara bırakan Oppo bu kez kenarlı yani bizim de "iPhone gibi" olarak nitelendirebileceğimiz bir tasarım anlayışı ile karşımıza çıkıyor. Resmi satışların Aralık ayının ilk haftasında başlayacağı ifade ediliyor. Oppo Reno 7 5G için açıklanan başlangıç fiyatı şu an için 422 USD seviyesinde. 8 GB / 128 GB varyantı için geçerli olan bu fiyat 12 GB / 256 GB varyantında 516 USD'ye tırmanacak. Pro modelin fiyatı ise 8 GB / 256 GB varyantı için 580 USD, 12 GB / 256 GB varyantı için de 625 USD olacak.

Oppo Reno 7 5G Teknik Özellikleri

Oppo Reno 7 5G 6.43 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran içeriyor. Zaten fiyatlara bakıldığında bunu önceden tahmin etmek zor olmasa gerek. Ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunuluyor. Kamera olarak telefonda 64 MP ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra-geniş açı eşlik ediyor. Bunun dışında bir de 2 MP makro kameraya yer verilmiş. Kameraların standarttan daha büyük lensler içermesi fotoğraf kalitesinin üstün olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz bildirim LED'i özelliği bu modelde kamera çevresinde yer almıyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlükte ve Sony IMX709 sensöre sahip.

Oppo Reno 7 5G, Qualcomm'un Snapdragon 778G platformunu temel alıyor. 8 GB ve daha fazla performans isteyenler için 12 GB seçenekleri mevcut. Depolama alanı da 128 GB ve 256 GB olarak tercih edilebiliyor. Kutusundan Android 12 ile gelecek olan akıllı telefonun batarya kapasitesi 4500 mAh gibi normal bir seviyede ancak hızlı şarj desteği 60W gibi üstün bir değerde. Elbette bir üst model olan Oppo Reno 7 Pro 5G'de çok daha etkileyici özellikler mevcut.

Oppo Reno 7 Pro 5G Teknik Özellikleri

Amiral gemisi Oppo Reno 7 Pro 5G MediaTek'in şu ana kadarki en iyi yonga seti olan Dimensity 1200 Max platformuna sahip. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri var. Hafıza ise sadece 256 GB olarak yüksek bir seviyede sunuluyor. Oppo Reno 7 Pro 5G'de bir tık daha büyük yani 6.55 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana yer verilmiş durumda. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu ekranda ayrıca 90 Hz ekran yenileme teknolojisi ve entegre parmak izi okuyucusu bulunduğunu belirtelim. Selfie kamerası ise Oppo Reno 7 5G modeli ile aynı.

Oppo Reno 7 Pro 5G'de bildirim LED'i kamera modülünün çevresine yerleştirilmiş durumda. Ana kameranın sağlayıcısı Sony ve 50 MP çözünürlüğe Sony IMX766 entegresi ile erişilebiliyor. Geriye kalan yardımcılar 8 MP'lik ultra-geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera şeklinde. Oppo Reno 7 Pro 5G'de de 4500 mAh kapasitede bir batarya kullanılmış durumda ancak hızlı şarj desteği bir tık daha yukarı alınarak 65W olarak sunuluyor.

Yeni 5G'li Oppo modelleri nasıl, beğendiniz mi? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.