Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A03 geldi. Samsung bundan daha önce yine uygun fiyat kategorisinde Galaxy A03s ve Galaxy A03 Core'u tanıtmıştı. Şimdi gelen Galaxy A03 ise daha üst düzey özellikleri ile uygun fiyat seviyesinde tatminkar bir sonuç çıkartmayı başarıyor gibi. Özel bir tanıtım toplantısına gerek duyulmadan tanıtılan Samsung Galaxy A03'ten bir basın bülteni ile haberdar oluyoruz ancak fiyat bilgisi tam olarak net değil.

Samsung Galaxy A03 ekranı 6.5 inç büyüklükte ve HD+ çözünürlük sunan Infınity-V tasarımında olacak. Ön kamera damla çentikle sunuluyor ve desteklenen çözünürlük ise 5 MP seviyesinde. Siyah, mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan telefonun arkada ise iki kamera modülü yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor ve yardımcı derinlik kamerası ise 2 MP çözünürlükte. Batarya miktarı ise 5000 mAh şekilde cömertçe sunulmuş.

Samsung Galaxy A03'te sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılacağı belirtiliyor ancak bu Samsung'un çözümlerinden birisi olabilir zira bir işlemci açıklamasında bulunulmamış. RAM miktarı ise ülkelere göre 3 GB veya 4 GB olarak sunulabilir.

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A03 hakkında detaylar netleştikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.