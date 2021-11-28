Şimdi de Huawei nova 8 SE 4G

Huawei nova 8 SE 4G ortaya çıktı. Size geçtiğimiz yılın sonuna doğru Huawei nova 8 ve Huawei nova 8'in duyurulma haberlerini aktarmıştık. Firma şimdi de daha düşük özelliklere sahip ve 5G'li olmaması nedeni ile fiyatı iyice uygun seviyede bulunan nova 8 SE 4G'yi tanıttı. Huawei nova 8 SE 4G'nin özellikleri kabaca 6.5 inç AMOLED ekran, Kirin 710A yonga seti, 64 MP ana kamera, 66W hızlı şarj ve Harmony OS 2.0 kullanıcı arayüzü şeklinde.

Huawei'nin uygun fiyatlı akıllı telefonu nova 8 SE 4G şimdilik sadece Çin planlamasında yer alıyor ve global çapta satışa sunulup sunulmayacağı net değil. Dünya çapında gördüğü baskı nedeniyle ürün çeşitliliğini azaltan ve yeni ürün çıkışını yavaşlatan firma işlemci platformunu bile kendi geliştirdiği Kirin 710A'dan yana yapıyor. 64 MP çözünürlükte bir kamera ile gelecek olan Huawei nova 8 SE 4G, ayrıca 8 MP ultra-geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor. Ön kamera çözünürlüğü de 16 MP seviyesinde.

Aslında Huawei nova 8 SE 4G'yi basit bir akıllı telefon olarak görmemek gerekiyor çünkü özellikler ve fiyatı ile tam anlamıyla bizim ülkemizde de rekor düzeyde satabilir. 3800 mAh kapasitedeki bataryayı pek beğendiğimizi söylemek mümkün değil ancak 66W hızlı şarj desteği efsane denecek seviyede. Platform olarak zirveye oynamasa da kamera yönünden ve 8 GB RAM desteği ile üst seviyeye yakın bir orta seviye üyesi ile karşı karşıyayız denebilir.

Huawei nova 8 4G'yi beğendiniz mi? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.