Tansiyon ölçebilen akıllı saat Huawei Watch D geliyor. Huawei uzun süredir sessizdi ve görünüşe göre yeniden şahlanmaya başlıyor. Firmanın yeni hazırladığı modeller hakkındaki tüm gelişmeleri zaten günlük olarak size aktarmaya çalışıyoruz ancak bu kez gelen haberler akıllı saat cephesinden. Weibo'da ortaya çıkan görsellere göre Huawei Watch D artık hazır gibi. Üstelik bu saatte tansiyon ölçme özelliği de bulunacak ve kullanıcının tansiyonu düzenli olarak takip edilebilecek. Bu noktada nabız ve tansiyon farklı…

Nabız ölçümü kalbin dakikadaki atışına göre sensörün damardaki genleşmeyi tespit etmesi ile gerçekleşiyor. Ancak tansiyon ise kişinin kalp ve damar sağlığına göre nabız sayısının da hesaba katılması ile ölçümlenen daha önemli bir nicelik. Huawei'nin akıllı cihazları aldığı yeni patent sayesinde bu bilginin de izlenebilmesi ve kayıt altında tutulması sağlanabilecek. Belki hatırlayanlar olacaktır firma geçtiğimiz zaman diliminde büyük bir araştırma laboratuvarı kurarak sağlık konusunu önemsediğini gözler önüne sermişti.

Huawei Watch D kare ekranı ile daha önceki nesil Huawei akıllı saatlere benzerlik gösterecek ancak tansiyon ölçebilen akıllı saat olarak bir fark yaratacağı kesin gibi. Fiyat konusunda şimdilik elde bir veri yok ancak Aralık ayı içerisinde saatin satışa sunulacağı bildiriliyor.

Huawei Watch D'yi beğendiniz mi; forumdan görüşlerinizi bekliyoruz.