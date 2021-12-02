Samsung Galaxy S21 FE son durumu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi üretim planlaması oldukça sancılı olan cihazda artık sona gelindi ve 4 Ocak 2022'de resmi tanıtım gerçekleştirilecek. Avrupa için satış tarihinin ise bir hafta kadar sonra yani 11 Ocak 2022 olması bekleniyor; Türkiye'de bu kapsama dahil. Gelen son bir habere göre Samsung Galaxy S21 FE'nin Avrupa'daki satış fiyatı da netlik kazandı denebilir ancak bize göre yine de yüksek bir fiyat etiketi var.

Önceki sızıntılar Samsung Galaxy S21 FE fiyat etiketinin 8 GB / 128 GB depolama alanı sunan modeli için 985 Euro seviyesinde olacağını, 256 GB olan modelin de 985 Euro olacağını söylüyordu fakat bu rakamlar bize biraz fazla geliyordu. Yeni açıklamalara göre Roland Quant 128 GB modelin 660 Euro, 256 GB modelin de 705 Euro olacağını söyledi. Samsung Galaxy S21 FE fiyatları biraz daha makul seviyeye geldi ancak yine de biraz fazla denebilir.

Teknik özellikler tarafında ikili platform opsiyonu devam ediyor. Yani bazı ülkelerde Samsung Galaxy S21 FE Qualcomm Snapdragon 888 ile satışa sunulacakken bazı ülkelerde de Exynos 2100 platformu ile satışa sunulacak. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonun bir ara 25W hızlı şarj desteği sunacağından bahsediliyordu ancak bu değerin aslında 45W olduğu, kutudan gelecek olan hızlı şarj aletinin 25W olduğu da netleşti. Evet; bu değerler biraz zayıf.

Öte yandan telefonun üçlü kamera grubundaki 12 MP + 12 MP + 8 MP kameralar da tartışmaya açık çünkü ön kamerada bile 32 MP çözünürlük yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 FE son durumu bu şekilde; yakında performans konulu içerilerle yeniden karşınızda olacağız. Sorularınız varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz.