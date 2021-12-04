DSCC (Display Supply Chain Consultants) şirketi yaptığı bir araştırma ile en çok satan katlanabilir telefon hangisi sorusunun cevabını verdi. 2021'in üçüncü çeyreği üzerinden yapılan araştırmaya göre sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Samsung tartışmasız lider pozisyonunda. Elbette firmanın bu durumdan çok önceden haberi var ki geçen günlerde sizlerle paylaştığımız Note serisinin sonlandırılma ihtimali haberi bununla ilişkili olabilir.

Paylaşılan veriler sadece Samsung'un başarısını göstermiyor. Katlanabilir akıllı telefonlara ciddi bir yönelim de mevcut. Örneğin; 2021'in üçüncü çeyrek verileri neredeyse 2020'nin üçüncü çeyrek verilerine göre beş misli düzeyde. Bu büyük başarının adetsel karşılığı ise 2.6 milyon adet. Evet; Samsung 2021'in üçüncü çeyreğinde ne kadar katlanabilir telefon sattı diyorsanız sorunun cevabı bu.

En çok satan katlanabilir akıllı telefon ise Samsung Galaxy Z Flip3 oldu. Aslında bu model insanlara katlanabilir telefonun ne anlama geldiğini öğretti de diyebiliriz. Marka bazında Samsung'un yüzde 93'lük pazar baskınlığı var ve peşinden de yüzde 6 ile Huawei geliyor; diğer yüzde 1'lik dilimi ise diğer markalar paylaşıyor. Samsung'un tahmini ise yılı yüzde 95 ile kapatarak Huawei'den biraz daha pay almak.

2022'de en çok satan katlanabilir telefon hangisi olur dersiniz? Cevaplarınız için sizi forum sayfamıza alalım…