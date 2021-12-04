Huawei İçin HarmonyOS 3.0 Dönemi

Huawei için HarmonyOS 3.0 dönemi başlıyor. Bir süredir ABD tarafından uygulanan ambargo yüzünden sıkıntılı günler geçiren Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS ile çıkış yolunu bulmuş görünüyor. Firmanın HarmonyOS işletim sistemi ilk etapta Çin merkezli olarak kullanıma açıldı ancak HarmonyOS 2.0 ile birlikte şu anda 140'tan fazla modelde bu desteğe destek sunulmaya başlandı.

HarmonyOS 3.0 üzerinde çalışan Huawei, yaklaşık olarak yeni işletim sisteminin 2022'nin son çeyreğine doğru yayınlanacağı hakkında bilgiler paylaştı. Ancak asıl önemli olan nokta Avrupa ve Kanada bölgesi ile birlikte Türkiye'nin de HarmonyOS 3.0 kapsamına alınmış olması. Geride bıraktığımız Kasım ayı itibariyle sadece Çin'de 150 milyonu aşkın HarmonyOS 3.0 kullanıcısı var. HarmonyOS 3.0'ın dünya genelindeki cihazlara da yayılma ihtimali söz konusu.

Huawei CB Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Kanada ve Türkiye Başkan Derek Yu'nun açıklamalarına göre Android'den HarmonyOS'a geçiş yüzde 10 kadar performans artışı yapıyor.

Huawei için HarmonyOS 3.0 dönemi oldukça parlak geçecek. Sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.