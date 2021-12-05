Oppo Find X4 ne zaman çıkacak sorusu firmayı seven ve amiral gemisi modellerini kullanmaktan hoşlananlar için son zamanlarda en çok merak edilen sorular arasında. Neyse ki Çin'in popüler sosyal ağı Weibo bu sefer de imdada yetişti ve çok özel sızıntılar yine haber sayfalarına taşındı. Öncelikle Oppo'nun yeni amiral gemisi MediaTek Dimensity 9000 ile beraber gelecek.

Yeni Oppo'nun 2022'nin ilk çeyreği içerisinde çıkacağı biliniyor ancak Weibo'daki sızıntıya göre model adı Find X serisinin devamı olarak Find X4 olacak. Yani aslında bir sürpriz gelmez ve rutin isimlendirme devam ederse yeni model Oppo Find X4 olarak adlandırılacak. Bu doğrultuda Oppo Find X4 ve Oppo Find X4 Pro olmak üzere iki yeni model tanıtılacak. Beklentiler Pro modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti içereceği yönünde. Diğer tarafta da Find X4'te yine başarılı bir platform olan MediaTek Dimenstiy 9000 var.

Oppo Find X4 Teknik Özellikleri

Oppo Find X4 Samsung üretimi 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak. 1-120 Hz arası tazeleme yapabilen ekranda 10 bit renk derinliği ve 2K ultra-yüksek çözünürlük bulunacak. Öte yandan MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB ve 12 GB / 512 GB seçenekleri tercih edilebilecek. 5000 mAh batarya, SuperVOOC teknolojisi sayesinde 80W hızlı şarja imkan tanıyacak. Bunun dışında 50W AirVOOC hızlı kablosuz şarj desteği de sunuluyor.

Oppo Find X4 kamera özellikleri yönünden de zengin bir cihaz olacak. Ön kamera 32 MP çözünürlükte ve Sony IMX709 algılayıcıdan oluşacak. Arka kamerada ise Sony IMX766 ana kamera OIS ile beraber 50 MP çözünürlük desteği sunacak. Bunun dışında aynı sensörden bir tane daha mevcut ancak bu kez ultra-geniş açı için kullanım sağlanıyor. Samsung S5K3M5 algılayıcı ise 13 MP çözünürlükte ve tele-foto için kullanım sağlıyor. Telefonun NFC ve kızılötesi arabirim desteği de olacak.

Oppo Find X4 Fiyat

Oppo Find X4 fiyatı 8 GB / 256 GB için yaklaşık olarak 625 euro seviyesinde. 12 GB / 256 GB olan model için 699 euro, 12 GB / 512 GB olan model için de 749 euro fiyatlar belirlenmiş durumda. Elbette pahalı ve Türkiye'ye ne kadarlık fiyatla geleceği aşikar. Yine de üst seviyede birçok rakibini mat edecek güçte olacakları kesin.

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