Şimdi de Xiaomi 12 Lite Zoom haberi gündemi işgal ediyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi 12 serisi tanıtımı artık çok yakın ve neredeyse tüm özellikler de belli gibi. Fakat yeni bir modelin daha sızıntı bilgilerinin gelmesi acaba bu etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Xiaomi 12 Lite Zoom olarak adlandırılan model şimdilik Çin pazarını hedefliyor ancak fotoğraf konusunda çok başarılı olup ilgi görürse uluslararası pazara açılması da an meselesi.

Normalde Xiaomi 12 Lite modelinin bilgisi verilmişti ancak Xiaomi 12 Lite Zoom tahmin edilebileceği gibi özellikleri çok da amiral gemisi olmayan Xiaomi 12 Lite'ı temel alıyor ancak fotoğraf konusunda çok daha fazla yetenekler sunuyor. Xiaomi UI sitesinin haberine göre Xiaomi 12 Lite'ın üçüncü kamerası makro lens olurken, Xiaomi 12 Lite Zoom'un da üçüncü kamerası tele-foto lens olacak. Yani optik yakınlaştırma yapabilecek.

2203129BC kod adı sızan Xiaomi 12 Lite Zoom'da kamera sensörü olarak ISOCELL GW3 bulunacak. Ancak sunulacak diğer kameraların özelliği henüz net değil. Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.