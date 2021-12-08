Oppo motorlu telefon kamerası tanıttı. Motorlu telefon kamerası aslında hepimizin bir dönem elimizden geçmiş olma ihtimali bulunan optik yakınlaştırma özellikli fotoğraf makinesi lenslerinden esinleniyor. Gövdeden lensi çıkan fotoğraf makinelerinin telefonlara uyarlanmış hali demek mümkün. Kullanılmadığında gövde içerisine gizlenebiliyor; kullanım sırasında ise gövdeden dışarı çıkarak optik yakınlaşma için kendisine alan yaratabiliyor.

I am excited to see what Oppo has in store https://t.co/JpnUIGmBqQ — ben (@bencsin) December 7, 2021

Oppo aslında bu tanıtımı bir teaser yani ön tanıtım şeklinde gerçekleştirdi. 14 Aralık'ta INNO WORLD etkinliğinde detayların daha fazla netleşmesi bekleniyor ancak kimilerine göre bu kamera ana kamera ve tele-foto özelliklerini bir arada toplarken, kimilerine göre de tüm kamera özelliklerini bir araya toplayabilir. Kamera modülü üzerindeki işaretlerden de sensör boyutunun 1/1.56 inç ve diyaframın f/2.4 seviyesinde olduğu anlaşılabiliyor.

Oppo motorlu telefon kamerası hoşunuza gitti mi? Bu yeni tasarım gerçekten bir dönemin kapısını aralayabilir mi? Görüşlerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.