Samsung ISOCELL GWB nedir? Son zamanlarda birçok telefondan bahsederken kamera sensörlerinin de artık detaylarını vermek gerekiyor; çünkü örneğin; kullanıcılar da her 64 MP'lik bir kameranın aynı kalitede olamadığının farkında. Tabii ki burada lens ve sensör gibi dinamikler var ve başarılı bir fotoğraf çekimi için ikisinin de mümkün olduğunca yüksek kalitede bulunması gerekiyor.

Samsung ISOCELL GWB, akıllı telefon üretiminin yanı sıra firmalara sensör sağlama görevini de üstlenen Samsung'un son sensörü olarak tanımlanabilir. 64 MP çözünürlüğünde olan bu sensörde RGB'ye ek olarak W algılama özelliği de bulunuyor yani kırmızı, yeşil ve mavi renge ek olarak beyaz da algılanabiliyor. Ekstra beyaz algılama özelliği sayesinde sensörün ışık hassasiyeti artırılarak özellikle düşük ışıktaki gece çekimlerinde ve kapalı alan çekimlerinde performans yükseltiliyor.

Yurt dışı kaynaklı haberlere göre Samsung ISOCELL GWB sensörü kullanan ilk akıllı telefon Tecno Mobile olacak. Samsung'un ayrıca bu sensöre ek olarak bir de 50 MP çözünürlükte ISOCELL GWB sensör üreteceği de kayıtlarda var. Uygun fiyatlı olan telefonlar için planlanan bu sensörleri kısa bir süre sonra birçok akıllı telefonda görmeye başlayacağız.

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