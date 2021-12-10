Apple odaklı içerikler konusunda güvenilir kaynaklardan olan Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone SE 2022 zayıf kalabilir. iPhone SE (3. Nesil) veya iPhone SE 2022 olarak adlandırılacak olan modelde önceki nesilde olduğu gibi 4.7 inç büyüklüğünde ekran ve 3 GB RAM sunulacak. Eğer paylaşılan bilgiler tamamen doğru çıkarsa ikinci nesil iPhone SE'nin bir benzeri karşımıza çıkacak; fakat A15 çipinin kullanılacak olması performans anlamında çok şeyi değiştirecektir.

Oldukça eleştirilen bir yön olan batarya konusu iPhone SE 2022'de de kritik çünkü zaten Bionic A13 ile bir günü zor çıkartan ikinci nesil iPhone SE'nin bu kez işi daha da zora girebilir. Çıkış tarihi olarak Nisan 2022 telaffuz ediliyor fakat belirlenen fiyat 399 USD gibi uygun bir seviyede. Bu da çok fazla performans odaklı bir cihaz gelmeyeceğinin işaretçisi olarak görülüyor.