Oppo Find N fotoğrafları 15 Aralık'taki tanıtıma günler kala sızıntıları ile ünlü Evan Blass tarafından paylaşıldı. Resmi görsellerin ilk kez Oppo'nun INNO Day 2021 etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyordu ancak Evan Blass bunları bir şekilde ele geçirmiş ve Twitter hesabından paylaşmış. Oppo Find N kitap tarzı bir tasarıma sahip yani menteşeler uzun olan kenara yerleştirilmiş. Böylece açıldığında daha kare ve tablete benzer bir kullanım deneyimi elde edilebiliyor.

Oppo Find N'in karşısında şu anda pazar lideri durumunda olan Samsung Galaxy Z Fold3, Huawei Mate X2, Xiaomi Mi Mix Fold yer alacak. Paylaşılan görsellere bakıldığında Oppo Find N renk seçenekleri olarak siyah ve beyaz sunacak. Öte yandan üçlü kamera modülü ile kamera konusundaki beklentileri de fazlası ile karşılaması bekleniyor. Bir diğer önemli nokta da telefonun ince bir formda olması. Böylece katlandığında kaba bir görüntü ortaya çıkmamış oluyor.

Oppo Find N fotoğrafları hakkında görüşlerinizi forum sayfamızda bekliyoruz.