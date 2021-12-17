Xiaomi TV Stick 4K, Android TV 11 ve AV1 Desteği ile Duyuruldu

Xiaomi, Mi Box serisinden daha ucuz olan Mi TV Stick'e kadar birkaç yıldır uygun fiyatlı Android TV cihazları üretiyordu. Eylül ayında, FCC'de TV Stick'in güncellenmiş bir versiyonu görülmüştü ve şimdi resmi olarak karşımızda. Xiaomi'nin Ağustos ayındaki gelecekteki ürünlerinde 'Mi' markasını kullanmayacağını açıklamasının ardından, yeni cihaza kısaca Xiaomi TV Stick 4K adı verildi.

Xiaomi, göründüğü üzere yeni TV Stick için bir ürün duyurusu yayınlamadı, ancak şirketin global web sitesinde bir ürün sayfası oluşturulmış. Aynı siyah tasarımı paylaşan stick ve uzaktan kumanda ile tam olarak bu yılın başlarında görünen FCC fotoğraflarına benziyor. Uzaktan kumandada biri Prime Video, diğeri Netflix için olmak üzere iki düğme var. Ancak bunlar konuma/ülkeye göre değişebilir.

Özellikler Xiaomi TV Stick 4K Kasa Siyah plastik Ölçüler & Ağırlık 106.8 x 29.4 x 15.4 mm42.8g Görüntü 4K çıkış SoC Quad-core Cortex-A35Mali-G31 MP2 RAM & Depolama 2GB RAM 8GB depolama Port HDMI, microUSB Ses DTS HD ve Dolby Atmos kod çözme Bağlantı Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Bluetooth 5.0 Yazılım Android TV 11 Diğer özellikler Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube uygulamaları. AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1 video çözme. Güç adaptörü ve HDMI kablosu

Bu yeni cihazdaki yenilikler önemli. Önceki Mi TV Stick yalnızca 1080p video oynatıyordu,bu model 4K oynatıyor. Bu yenilik Xiaomi TV Stick 4K'yı Android TV 11 ve AV1 ve VP9 için donanım kod çözme desteği ile ortaya çıkan Google TV'li Amazon Fire TV Stick 4K ve Chromecast için uygun bir rakip haline getiriyor. Xiaomi tam olarak hangi yonganın kullanıldığını belirtmemiş ancak önceki sızıntılar, Xiaomi'nin "Dört çekirdekli Cortex-A35" tanımına uyan Amlogic S905Y4'e işaret ediyordu.

Bu, eski Mi TV Stick'e göre ciddi bir yükseltme olsa da, yine de bazı dezavantajlar var. Xiaomi, bir SD kart yuvası veya ekstra USB bağlantı noktası içermediğinden depolama artırmanın kolay bir yolu yok; yalnızca 8 GB dahili depolama ile kullanmak zorunda kalacaksınız. Stick ayrıca Android TV 11'le geliyor. Ancak Google, Android TV 12'yi duyurmuştu. Büyük ihtimalle bu ürüne de gelecektir.

Xiaomi TV Stick 4K'nın ne zaman (veya nerede) satın alınabileceği belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde 54.99 $ olan bir önceki stick ile aynı fiyata satışa çıkacaktır.