iPhone 13 İçin Fotoğraf ve Video Aksesuarları

İlginç bir yazı ile karşınızdayız: iPhone 13 için fotoğraf ve video aksesuarları… Apple'ın en yeni iPhone modellerini kapsayan iPhone 13 ailesi fotoğrafçılık ve video konusundaki deneyimleri bir basamak öteye taşımayı başarıyor. Her ne kadar ilk etapta makro modu ile ilgili bir sorun yaşansa da iOS güncellemeleri sayesinde artık kullanıcılar tam anlamıyla birer profesyonel kameraya sahip oldu desek hata etmemiş oluruz. Elbette ki iPhone 13 modelleri ile elde edilen sonuçlar muhteşem ancak bazı ek aksesuarlar kullanarak bu deneyimi daha da ileriye taşıyabilirsiniz.

Sizler için internet ortamındaki belki de en iyi iPhone 13 için fotoğraf ve video aksesuarları seçeneklerini bir araya getirdik. Listemizde size sunacağımız ürünler internette karşımıza çıkan herhangi bir ürün değil; profesyoneller tarafından denenerek gerçekten de yaratıcılığı ve elde edilen sonuçları ileriye taşıyan seçeneklerden oluşuyor. Bazıları hatta fotoğraf ve video alanında çalışan profesyoneller için de biçilmiş kaftan niteliğinde ve belki de bazı sahnelerde profesyonel ekipmanların elden bırakılmasına yardımcı olabilecek kadar iddialı! Hazırsanız başlayalım.

SmallRig Mobile Video Kafesi

SmallRig Mobile Video kafesi, iPhone 13'ü doğrudan profesyonel bir video kameraya çeviriyor. Tamam, biraz çevreyi kalabalıklaştırdığı doğru ancak ne gibi özellikleri desteklediğine bir bakmak gerekiyor. iPhone 13'e DSLR tarzı ışık, mikrofon, tutma kulbu, harici bir ekran gibi çok çeşitli aksesuarların eklenebilmesi mümkün hale geliyor. Ürün aslında iPhone 13'ü saran bir kafes gibi düşünülmeli ve çevresinde birçok ekipman için montaj aparatları mevcut.

Çerçeve sayesinde bir LED aydınlatma, tripod ve mikrofon rahatlıkla kullanılabiliyor ve ayrıca tutma işlevi de oldukça kolaylaşıyor. vLog üreticileri için oldukça iyi olduğunu söylemeliyiz. Tutma aparatı OIS mekanizması ile beraber kullanıldığında neredeyse bir gimbal kadar başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Aparatın ayrıca lens montajı için de uygun tasarlandığını söyleyebiliriz. SmallRig Mobile Video kafesi profesyonelce ve son derece başarılı.

Moment Anamorphic Lens

Anamorphic lensler neredeyse her yönetmenin vazgeçilmezidir. Moment Anamorphic lens iPhone lensi ile çekilen görüntülere tam anlamıyla bir film kalitesi kazandırabiliyor. Elbette burada derinlemesine girilmesi gereken çok fazla teknik yön var. Mavi çizgili lens parlaması ve bunun sensör üzerindeki etkisi gerçek bir sinematik görüntü kaydı için enfes. Moment Anamorphic lensin görevi işte bu efekti sağlamak. Yapılması gereken tek şey ürünü iPhone'a klipsi yardımı ile takmak. Sensöre düşen görüntü sıkıştırılacak ve daha geniş formatta kaydedilmeye başlanacak. Eğer kısa film çekimleri ile uğraşıyorsanız kesinlikle yarışmalardaki şansınızı yükseltebilecek bir detay.

Görüntünün bozuk görünmemesi için özel geliştirilen ve hassas bir şekilde sıkıştırma yapabilen Moment Anamorphic lens, Filmic Pro gibi ileri düzey uygulamalarla birlikte sonuç veriyor. Ürünü doğrudan da kullanabilirsiniz ve biraz önce de bahsettiğimiz kafes üzerine ekleyebilirsiniz. Gerekli montaj desteklerinin verilmiş olması son derece başarılı. Belki biraz profesyonel segmentte bir ürün olarak düşünebilirsiniz; haklısınız ancak film endüstrisi ile ilgilenenler için zaten çoktan listeye eklenmiştir bile.

Aputure MC LED Video Işığı

İşte doğrudan sonucu etkileyen harika bir iPhone 13 aksesuarı daha: Aputure MC LED video ışığı. USB Type-C üzerinden şarj edilebilen bu video ışığının bir yüzeyi tamamen LED aydınlatma ve avuç içine sığabilen tasarımı ile cepte bile çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Portre, ürün fotoğrafçılığı veya makro fotoğrafçılık gibi alanlarda kullanılabilen Aputure MC LED video ışığı sürekli bir ışık sağladığı için elbette video çekimleri için de ideal. Ürünün üzerinde açma kapama tuşu yanı sıra fotoğraf çekimlerinde tetikleme imkanı sağlayan ek bir ayara da yer veriliyor.

Vlog kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış olan üründe ayrıca simülasyon özellikleri de var. Yani titreyen bir alev efekti, bir polis aracı aydınlatması veya havayi fişek simülasyonları gibi aydınlatmalardan faydalanarak çalışmalarınıza farklı bir hava kazandırabilmeniz olası. Normal şartlarda 4500K yani gün ışığında aydınlatma yapılabiliyor ancak bundan sonraki kısım sizin yaratıcılığınıza ait.

DJI Om 5 Gimbal

Gimbal denince akla DJI geliyor. Bu bir gerçek. iPhone 13 ailesinin zaten harika bir görüntü sabitleme özelliği var ancak DJI'ın bu yeni ürünü sayesinde işleri çok daha profesyonel boyuta taşıyabilirsiniz. Kovalama sahnesi gibi sarsıntının çok olduğu sahnelerde malum dahili OIS bir yere kadar destek sağlayabiliyor ancak DJI Om 5 dış bir gimbal olduğu için su üzerinde kayar gibi harika kovalama sahneleriniz için gerekli olan her şeyi sağlıyor.

DJI Om 5 aynı zamanda vLog çekimleri yapanlar için de ideal bir ürün. Dahili selfie çubuğu ile uzaklaştırılarak selfie fotoğraf ve video çekimlerinde de sıra dışı sonuçlar elde edilebiliyor. Teleskopik olan bu selfie çubuğu kesinlikle DJI Om 5'in diğer gimbal modellerinden farklı olmasını sağlıyor.

Rode VideoMicro Mikrofon

Akıllı telefonlar üzerinde yer alan mikrofonlar da elbette onlarla birlikte son derece gelişti fakat daha profesyonel bir ortamdan bahsetmek istiyorsak görüntü ile birlikte sese de yatırım yapmak gerekiyor. Rode ünlü bir üretici ve akıllı telefon ile çekim yapmak isteyenler için sunduğu harika bir seçenek var. Rode VideoMicro mikrofon. Rode VideoMicro mikrofon 3.5 mm kablo ile veya doğrudan iPhone'un Lighting girişine bağlanarak gerçek bir profesyonel çözüm sağlıyor. Shotgun tarzı mikrofonlar zaten endüstride bilinmekte ve bu ürün de biraz daha minyatürü olarak düşünülebilir.

Rode VideoMicro ile birlikte titreşim engelleyici ve rüzgar kalkanı da veriliyor ve böylece en zorlu koşullarda bile inanılmaz başarılı sonuçlar elde ediliyor. Röportaj gibi doğrudan kişi sesi ihtiyacı olan alanlarda bile ikinci bir mikrofona gerek kalmadan Rode VideoMicro'nun yeteneklerinden faydalanabilirsiniz. Bu ürün de çerçevelere takılabilecek şekilde geliştirilmiş ve iPhone modelleri için en iyi ses sonuçlarından birini ortaya koymak konusunda iddialı.

Profoto B10 Stüdyo Flaşı

iPhone için profesyonel stüdyo flaşı olur mu? Evet; adamlar yapmış. Hatta 1795 USD fiyat etiketi de koymuşlar. 🙂 Neyse en azından haberimiz olsun belki günün birinde işe yarar. Profoto B10 olarak adlandırılan bu stüdyo flaşı kolay taşınabiliyor ve iPhone ile yapılacak çekimlerde gerçek bir aydınlatma avantajı sağlıyor. Elbette ki ürünün asıl tasarlanma nedeni DSLR kameralar ancak App Store'dan veya Google Play'den indirilebilecek uygulama sayesinde akıllı telefonlarla da kolaylıkla kullanılabiliyorlar.

Profesyonel fotoğraf ve video ile ilgilenen kişilerin birçoğu ışıktan hoşnutsuzdur çünkü ışık bu her iki dalın da hammaddesidir. İyi ışık olmadan iyi bir sonuç beklemek hata olur. Dolayısı ile sık şekilde çekim yapan ve profesyonel anlamda aydınlatmaya ihtiyaç duyan bir kişiyseniz Profoto B10 sizin için vazgeçilmez bir aksesuar haline gelebilir.

PolarPro Apex Minimalist Tripod

Genelde akıllı telefonlar için üretilen tripod'lar güvensizdir ve "neden daha iyi bir ürün yok" şeklinde düşünmenizi sağlayabilirler. PolarPro Apex Minimalist tripod işte bu sorunun cevabı olmak istiyor. Sabit ve sallanmayan sonuçlar elde edebilmeniz için tasarlanmış olan ürün çok kolay bir şekilde sırt çantanızın içinde taşınabiliyor. Hafif ve sağlamlığı ile gerektiğinde profesyonel düzeydeki DSLR fotoğraf makineleri ile de kullanılabileceğini belirtmekte fayda var. Bu her akıllı telefon tripodu için geçerli değil.

Bilyeli bir kafaya sahip olan PolarPro Apex Minimalist tripod kolay bir şekilde açı ayarına imkan tanıyor ve böylece bozuk bir zeminde olsanız bile en iyi açıyı yakalamanızı kolaylaştırıyor. Ek olarak hareketli sahnelerde ayakları birleştirerek kolay bir şekilde tutabilmeyi de sağlıyor. Çerçeve kullanacaklar için de ürünün gayet sağlam ve diğer aparatları da kolaylıkla taşıyabilecek kapasitede olduğunu sözlerimize ekleyelim.

Moment MagSafe Tripod

Değişik bir iPhone aksesuarı ile birlikteyiz. Moment MagSafe tripod adından da anlaşılabileceği gibi telefonun MagSafe özelliği ile entegre çalışıyor. Kanca veya kelepçeli sistemlere göre çok daha pratik olduğunu söylemeliyiz ancak yine de onlar kadar sağlam olmayacağı bir gerçek. Aksiyon dolu sahneler için farklı ürün kullanmak daha mantıklı olabilir. Basit sahnelerde iPhone'u doğrudan Moment MagSafe tripod'a yapıştırıp kullanabilir ve hemen sonrasında alıp cebinize koyabilirsiniz.

Bu arada mıknatıslar oldukça güçlü. Yani yürürken bir selfie videosu çekebilirsiniz ancak yere düşürmeniz gibi durumlarda tabii ki mıknatısların da yapabileceği bir şey kalmayabilir. Ek olarak bu ürünle birlikte bir tripod ucuna da destek verilmiş yani bu şu anlama geliyor doğrudan Moment MagSafe tripod üzerine bir ışık veya bir mikrofon takabilirsiniz. Hatta ses izolatörüne dahi yer verilmiş olması son derece iyi.

iPhone 13 için fotoğraf ve video aksesuarları heyecan uyandırıcı değil mi? Ürünlerin bazıları Türkiye'de bulunabilir durumda. Bazılarını ise yurt dışından getirtmelisiniz. Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.