Bu yazıda Wi-Fi ağ ayarlarınıza uygun şekilde bir QR kodu oluşturarak bir iPhone'dan bir Android cihaza Wi-Fi şifresini nasıl paylaşacağınızı açıklayacağız.

iPhone'dan Android'e Wi-Fi Şifresi Nasıl Paylaşılır?

iPhone'da, Wi-Fi ağ ayarlarınıza göre bir QR kodu oluşturan bir QR kod oluşturucu uygulaması kurmalısınız. Bir Android telefonda QR kodunu okuttuğunuzda, ayarlar tek dokunuşla cihazınızda aktif hale gelecek. Şimdi adım adım nasıl yapılacağını anlatalım.

Ağınızın Wi-Fi ayarlarını bulun. Ağın genel adı olan SSID'nin yanı sıra Wi-Fi parolasını ve kablosuz güvenlik türünü (WEP, WPA veya WPA2) bilmeniz gerekiyor.

Bu bilgiyi Wi-Fi modeminizin arayüzünde kolaylıkla bulabilirsiniz.

iPhone'unuza Wi-Fi ayarlarınıza göre kodlar oluşturabilen bir QR kod oluşturucu kurun. Bunu yapan birkaç uygulama var.

Aşağıdaki örneği anlatırken, daha sonra tekrar kullanılmak üzere telefonunuza birden fazla Wi-Fi QR kodu kaydedebilen, iOS uyumlu Visual Codes uygulamasını kullandık. Farklı bir QR kod uygulaması kullanıyorsanız bu adımlar biraz değişecektir ama mantık aynı.

Visual Codes uygulamasını başlatın.

Add Code'a dokunun.

Ekranın alt kısmında, Connect To Wifi'a dokunun.

Name alanına ağın SSID'sini yazın.

Wi-Fi parolasını yazın ve doğru güvenlik türünü seçin (genellikle WPA olur).

Bu Wi-Fi bağlantısı için Etiket alanına akılda kalıcı bir ad yazın.

Create Code'a dokunun.

Yeni kodunuz, diğer Wi-Fi ağları için oluşturduğunuz diğer kodlarla birlikte bir listenin parçası olarak Codes sayfasında görünecektir. QR kodunu görüntülemek için bu kayıtlardan birine dokunun.

Android telefonda kamerayı çalıştırın ve telefonu kodu tarayabilecek şekilde odaklayın.