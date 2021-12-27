Hangi iPad'ler Apple Pencil ile Uyumludur?

Bir iPad ile dijital olarak not almak veya muhteşem sanat eserleri yaratmak istiyorsanız, Apple Pencil kullanmanız kaçınılmazdır. Bu şık, kalem şeklindeki stylus kalem, sanatçılar için harika bir uygulama desteğine sahip ve iPadOS 14'teki yeni Scribble özelliği, herhangi bir metin kutusuna el yazısıyla yazmanıza ve el yazınızı düz metne dönüştürmenize olanak tanıyor.

Piyasada birkaç iPad var ve hepsi Apple Pencil modelleriyle uyumlu değil. Apple işleri daha da karmaşık hale getirmek için iki farklı Apple Pencil üretti ve bunlar her zaman aynı cihazlarla uyumlu değil.

Ancak ister ilk defa bir iPad satın alıyor olun, ister yalnızca aygıtınızla eşleştirmek için doğru Apple Pencil'ı arayın, bu süreci basitleştirmek için bir tablo hazırladık.

iPad ile çalışır… Apple Pencil 1 Apple Pencil 2 iPad Pro 11-inch (2018 ve sonrası) X iPad Pro 12.9-inch (2018 ve sonrası) X iPad Pro (2018 öncesi tüm modeller) X iPad Air 4 (2020) X iPad Air 3 (2019) X iPad Mini (2019) X iPad (2018 ve sonrası) X

Apple Pencil Hakkında Her Şey

Apple Pencil'ın iki versiyonu var. Biraz farklı görünseler de, ikisi de ekran kalemi işlevi görüyor. El yazınızı yeniden oluşturabilen veya karmaşık şekilleri destekleyen basınç ve eğim sensörleriyle geleneksel bir ekran kaleminden daha hassastırlar.

Apple Pencil aynı zamanda mükemmel bir uygulama desteğine sahiptir. iPadOS 14 ve sonraki sürümlerde, herhangi bir metin alanına el yazısı yazabilir ve el yazınızın metne dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Böylece not yazma, mesajlaşma ve çizim yapma arasında geçiş yapmak için bir klavyeye ihtiyacınız olmaz.

Apple Pencil 1 ve 2 Arasındaki Fark Nedir?

iPad'inizle uyumlu Apple Pencil satın aldığınızda muhtemelen memnun kalacaksınız. İşte iki nesil Apple Pencil arasındaki farklar.

Apple Pencil'ı tamamen şarj etmek yaklaşık 15 dakika sürer.

Apple Pencil 1

Apple Pencil 1, parlak beyaz plastikten üretilmiştir. Tamamen yuvarlaktır, bu nedenle masalardan ve düz zeminlerden yuvarlamaya eğilimlidir. Kalemin "silgi" ucunda bir kapak vardır bu Lightning konektörünü kapatır. Bu kalemi şarj etmek için kapağını kaldırıp iPad'inizin şarj konektörüne takın.

Apple Pencil 2

Apple Pencil 2, masadan yuvarlanmayı önlemek için düz bir tarafı olan mat beyaz plastikten üretilmiştir. iPad'in yan tarafındaki manyetik bağlantı noktasına takılarak kablosuz olarak şarj olur. Apple Pencil'ın 2. nesli, Double-Tap adlı bir özelliğe sahiptir. Apple Pencil'ınızın ucuna yakın bir yere iki kez dokunarak en son kullandığınız araca geri dönebilir, mevcut araç ile silgi arasında geçiş yapabilir veya renk paletini açabilirsiniz. Elbette Çift Dokunma'nın çalışma şeklini Ayarlar uygulamasında değiştirebilirsiniz.

Apple Pencil'lar Tüm iPad'lerde Çalışır mı?

Apple Pencil'ın iki neslinin her biri farklı cihazlarla uyumludur, bu nedenle cihazınızla uyumlu olanı seçmeniz önemlidir. Piyasadaki çoğu iPad, Apple Pencil'lardan biriyle uyumlu olsa da, bazı eski cihazlar kesinlikle uyumlu değildir.

Hangi iPad'ler Yeni Apple Pencil ile Uyumlu?

Yeni Çift Dokunma özelliğini kullanmak istiyorsanız Apple Pencil 2 ile uyumlu bir iPad'e ihtiyacınız olacak. İkinci nesil Pencil sadece şu cihazlarla uyumludur: iPad Air (4. nesil), iPad Pro 12.9- inç (3. nesil ve üstü) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil ve üstü).

Hangi iPad'ler Eski Apple Pencil ile Uyumludur?

Birinci nesil Apple Pencil, iPad (6., 7. ve 8. nesil), iPad mini (5. nesil), iPad Air (3. nesil), iPad Pro 12.9 inç dahil olmak üzere birçok eski iPad modeliyle uyumludur. (1. ve 2. nesil), iPad Pro 10,5 inç ve iPad Pro 9,7 inç.

Hangi iPad'ler Apple Pencil ile Uyumlu Değil?

Aşağıdaki iPad'ler, Apple Pencil'lardan herhangi biriyle uyumlu değildir: iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (5. nesil), iPad Air (1. nesil) ve iPad Air 2.

Hangi iPad'e Sahip Olduğumu Nasıl Anlarım?

Apple Pencil satın almadan önce iPad'inizin hangi model olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu Ayarlar uygulamasında Genel menüsüne giderek kontrol edebilirsiniz. "Hakkında" bölümünün altında Model Adınızı bulun. Modeliniz için doğru Apple Pencil'ı seçmek için yukarıdaki listelerle karşılaştırın. Konuyla ilgili bu adreste bir yazımız var.