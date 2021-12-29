AnTuTu puanı en yüksek telefonlar (2021) yazımızla karşınızdayız. Her ne kadar birkaç gün sonra takvim yaprakları 2022'yi gösterecek olsa da 2021'in en iyi akıllı telefon modelleri hangileri sorusunun bir kez daha cevabını vermek gerek diye düşünüyoruz. Özellikle yeni yılın yaklaşması ile birlikte birçok üretici yeni modellerini sahneye çıkarttı. Ayrıca nelerle karşılaşabileceğimizi bildiğimiz ancak ürünlerini yetiştiremeyen firmalar da var ancak onları da en geç 2022'nin ilk aylarında bu rekabetin içerisinde göreceğimiz kesin gibi.

Yazımız aslında bir liste yazısı. 2021'de çıkan AnTuTu puanı en iyi telefonlar merak ediliyor ve biz de ziyaretçilerimizin bu konudaki merakını gidermeye çalışacağız. AnTuTu bir benchmark uygulaması. Türkçesi ile bir performans tespit uygulaması diyebiliriz. Telefon modelleri performans kapasitelerine göre yüksek puan alıyorlar ve böylece birbiri ile kıyaslanabilmeleri mümkün hale geliyor. Bazen de özdeş özelliklerdeki telefonlardan biri diğerinin önünde bir performans sergileyebiliyor.

Hazırsanız 2021'in en iyi 10 akıllı telefonunu bir kez daha hatırlayalım.

AnTuTu Nasıl Kullanılır?

AnTuTu nasıl kullanılır, bu konuda uzman olmaya gerek yok. iOS kullanıcıları App Store'dan, Android kullanıcıları da Google Play'den indirebilirler. İndirdikten sonra uygulamayı çalıştırarak telefonunuzun performansına göre AnTuTu puanı belirleyebilir ve diğer birçok modelle kıyaslama şansı elde edebilirsiniz. Tabii bunu işletim sistemi sıfırlanmış bir telefonda gerçekleştirmek her zaman daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bir diğer nokta da Google Play ile AnTuTu arasında gizlilik ihlali ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı. Ancak bunun da ilerleyen zamanlarda giderileceğini düşünmekteyiz.

AnTuTu Puanı En Yüksek Telefon: Nubia Red Magic 6 Pro

2021 yılında AnTuTu puanı en yüksek telefon Nubia Red Magic Pro oldu. AnTuTu tarafından aylık olarak yayınlanan listeye göre 2021 yılına damgasını vuran bu model aslında birkaç aydır listenin başında yer alıyor. ZTE'nin sıra dışı tasarımıyla oyunculara yönelik sunduğu bu telefonda donanımın yanı sıra tasarım da dikkat çekmeyi başaran detayların arasında. Hatta oyuncu bilgisayarlarından esinlenilmiş bir tasarım olduğunu da söyleyelim. AnTuTu listesinin başında 860.400 puan ile yer alan Nubia Red Magic 6 Pro özel bir soğutma sistemine sahip.

Nubia Red Magic 6 Pro'ya Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisi güç veriyor. 6.8 inç ekran büyüklüğü, Adreno 660 grafik işlemcinin yeteneklerini son derece iyi bir şekilde sergiliyor. Nubia Red Magic 6 Pro'nun RAM seçenekleri 12 GB, 16 GB ve 18 GB olarak tercih edilebiliyor. Depolama alanı olarak da 256 GB veya 512 GB seçilebilmesi mümkün. 4500 mAh kapasitede bir bataryanın bulunduğu Nubia Red Magic 6 Pro'da ön kamera 8 MP çözünürlükte. Arka kamera ise 64 MP + 8 MP + 2 MP özellikleri sunuyor.

ASUS ROG Phone 5S Pro

ASUS'un üretimi olan ROG Phone 5S Pro AnTuTu listesinin ikinci sırasında yer alıyor. ASUS'un oyunculara yönelik ROG ailesinde sunduğu bu model yaz aylarının sonuna doğru tanıtılmış ve doğrudan AnTuTu listesindeki en iyiler arasına girmeyi başarmıştı. Firmanın ROG Phone 5 modeli de AnTuTu listelerinin demirbaşları arasında ancak ROG Phone 5S Pro çok daha olan özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Performans testlerine göre 845.326 puan alan bu model Türkiye'de satılmıyor.

Tasarımsal yönden ROG Phone 5S Pro da Nubia Red Magic 6 Pro'daki gibi oyunculara yönelik dikkat çekici çizgiler hakim. Yani yine donanımın yanı sıra görüntünün de etkileyici olduğu bir akıllı telefonla birlikteyiz. ROG Phone 5S Pro ekran büyüklüğü 6.78 inç ve işlemci de Qualcomm Snapdragon 888+ platformu içerisinde görev yapıyor. Aslında Nubia Red Magic 6 Pro'ya benzer özellikler var. Dahili depolama alanı 512 GB ve RAM 18 GB kapasitede ancak batarya bu kez 6000 mAh kapasitede. Ayrıca ön kamera 24 MP ve arka kamera düzeni de 64 MP + 13 MP + 5 MP şeklinde.

iPhone 13 Pro Max

AnTuTu 2021 listesi üçüncü sırasında iPhone 13 Pro Max bulunuyor. iPhone 13 Pro Max bildiğiniz gibi şu an en performanslı iPhone modeli. Hatta ilk çıktığı zamanlarda listenin ilk sırasında yer aldığını da söyleyelim ancak Android tarafındaki model akışı Apple'a göre çok daha hızlı olduğu için bu birincilik çok da uzun sürmedi. iPhone 13 Pro Max'ta ileri seviye donanım ile donanıma özel optimize edilmiş iOS işletim sisteminin mükemmel bir uyumu var. Gerçekleştirilen testlere göre iPhone 13 Pro Max modeli AnTuTu testlerinden 842.234 puan alıyor; bu da ROG Phone 5S Pro'ya oldukça yakın.

iPhone 13 Pro Max'ta 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran mevcut. İşlemci görevini ise Apple'ın A15 Bionic çipi üstleniyor. Şurası önemli: RAM miktarı 6 GB kapasitede olmasına rağmen Android tarafındaki 18 GB RAM'li bir telefona çok yakın performans değerleri elde ediliyor. Bu da gerçek bir optimizasyon uzmanlığının göstergesi. Depolama alanı seçenekleri 128 GB'dan 1 TB'a kadar kademeli olarak artıyor. Ayrıca batarya kapasitesi de performanstan optimum şekilde faydalanılması ve tasarımın çok daha ağırlaştırılmaması için 4352 mAh kapasitesinde tutulmuş durumda.

iPhone 13 Pro

AnTuTu listesinin dördüncü sırası yine bir Apple modeline ait. Evet; sandığınız gibi iPhone 13 Pro'ya. Aslında iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max birbirine oldukça benzer özelliklere sahip ancak belki de iPhone 13 Pro Max'ın daha geniş olan gövde yapısı daha iyi soğutmaya izin verdiği için iPhone 13 Pro performans olarak biraz daha geride kalıyor. Ölçüm sonuçlarına göre iPhone 13 Pro AnTuTu puanı 833.936 oluyor. Aslında bu değeri siz yine iPhone 13 Pro Max AnTuTu sonucunun aynısı gibi düşünebilirsiniz çünkü ekran ve pil dışında temel donanım aynı.

iPhone 13 Pro ekran büyüklüğü 6.1 inç. Bu noktada ekran büyüklüğüne göre piyasanın en performanslı akıllı telefonları arasında iPhone 13 Pro da sayılabilir. Sistemin temelinde Apple A15 Bionic işlemci ve sekiz çekirdekli görüntü işlemcisi var. Yine iPhone 13 Pro Max'taki gibi 128 GB'dan 1 TB'a depolama alanı seçenekleri mevcut. Batarya kapasitesinin 2815 mAh olması ise sizi kuşkulandırmasın çünkü donanım ile yazılım arasında harika bir uyum var; bu da düşük güç tüketimi olarak kendisini ortaya çıkartıyor.

ROG Phone 5

ASUS'un üretimi olan ROG Phone 5, biraz daha üst düzey özelliklere sahip ROG Phone 5 Pro gibi liderlik koltuğunu zorlayamıyor ancak yine de listenin beşinci sırası gibi iyi bir konumda yer almayı başarıyor. Aradaki Apple modelleri olmasa hatta abisi ROG Phone 5'in peşinden gelebileceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Mart ayında ortaya çıkan bu akıllı telefon ülkemizde keşke satılsa denenlerden. Tasarım ve donanım olarak mükemmel bir uyum sergiliyor. AnTuTu uygulamasından alınan değer ise 824.940 ve oldukça iyi bir seviyede.

ASUS ROG Phone 5 teknik özellikleri üst düzey bir oyuncu telefonuna yakışır düzeyde. 6.78 inç ekran, Snapdragon 888 platformu ve Adreno 660 grafik işlemci harikalar yaratmak için yeterli. ROG Phone 5 bu değeri 16 GB RAM'li modeli ile elde etse de biraz daha uygun fiyatlı olan 8 GB seçeneği de mevcut. Dahili hafıza olarak da 128 GB veya 256 GB seçenekleri tercih edilebilir durumda. Gövde içerisinde yine 6000 mAh'lık bir batarya var ve de telefonun da en çekici yönlerinden bir diğeri de bu olsa gerek.

Realme GT

GT takısı bize hep üst düzey performansı hatırlatıyor. Oyunlarda, otomobillerde, bilgisayarlarda, ekran kartlarında ve hatta akıllı telefonlarda bu hiç değişmedi. Realme GT bu konuda güzel bir örnek. Realme'yi Android konusundaki sivri ürünleri ile yakından tanıyor ve çok seviyoruz. Realme GT'nin sarı rengi ile bir Lamborghini seven telefon olduğu da apaçık ortada. Aralık ayı içerisinde henüz çok yeni tanıtılan bu akıllı telefon da AnTuTu listesinde 815.738 puan ile altıncı sırada yer almayı başarıyor.

Realme GT ekran büyüklüğü 6.43 inç seviyesinde. Olması gerektiği gibi işlemci tercihi Qualcomm Snapdragon 888 platformuna yönelik yapılmış. RAM seçenekleri olarak sadece 8 GB ve 12 GB seçenekleri var ve belki de daha yüksek RAM seçeneği sunmaması nedeniyle altıncı sırada yer alıyor. Ön kamera çözünürlüğü olarak 16 MP gibi iyi bir değerden bahsedebilmek mümkün. Arka kamerada ise 64 MP'lik ana kameraya 8 MP ve 2 MP'lik iki kamera daha eşlik ediyor. 4500 mAh'lık batarya kapasitesi ise bu segmentte bize göre birazcık az.

iPhone 13

iPhone 13 serisinin temel modeli de AnTuTu puanı en yüksek telefonlar (2021) listesinde yer alıyor. 814.197 puan ile listenin yedinci sırasında yer almayı başaran iPhone 13'ü ilk çıktığında fanatik bazı kullanıcılar "zayıf" olarak nitelendirmişti ancak Apple böylece güzel bir ispat yapmış oluyor. Dikkatli şekilde değerlendirildiğinde iPhone 13'ün de bu listede olmayı başardığına göre oldukça yüksek performanslı bir akıllı telefon olduğu kesin bir gerçek; fakat tabii ki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max daha başarılı birer model. iPhone 13'te 4 GB RAM olmasına rağmen muhteşem bir optimizasyon var.

iPhone 13'ü de teknik özellik olarak şöyle bir hatırlayalım… 6.1 inç ekran büyüklüğü, Apple A15 Bionic işlemci, 4 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili hafıza seçenekleri, 3227 mAh batarya ve tüm kameraların 12 MP çözünürlükte sunulması gibi özelliklerden bahsedilebilir. Şimdi 12 MP çözünürlüğü de küçümsememek gerek çünkü Apple bunun gerçekten hakkını veriyor ve günümüzdeki birçok 64 MP olduğunu iddia eden markalardan bile çoğu zaman daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilmek mümkün.

Vivo IQOO 7

AnTuTu puanı en yüksek telefonlar (2021) listesinin sekizinci sırası Vivo IQOO 7'ya ait. 2021'in başında çıkan ve yüksek performansı ile ilgi gören Vivo IQOO 7 böylece başarısını ispatlamış oldu; çünkü halen yıl bitmek üzere olmasına rağmen bu listede. Diğer markaların oyuncu odaklı modellerini göz önüne getirdiğimizde ve üstteki bir diğer seçenek olan Apple'a baktığımızda Vivo IQOO 7'nin tasarım olarak pek de dikkat çekici bir akıllı telefon olduğunu söylemek zor. Beyaz renk ve açık mavi renkler fena değil ancak siyahı biraz -çirkin diyelim- daha geriden geliyor.

Ülkemizde satışı olmayan Vivo IQOO 7'nin RAM seçenekleri 8 GB ve 12 GB olarak tercih edilebiliyor. Platform da tahmin edilebileceği üzere Qualcomm Snapdragon 888 ve Adreno 660 ikisinden güç alıyor. Dahili depolama alanı olarak 128 GB ve 256 GB'dan ötesi yok. 6.62 inç ekranlı Vivo IQOO 7'nin batarya kapasitesi ise 4000 mAh olarak belirlenmiş durumda. Ön kamerada 16 MP gibi yeterli bir çözünürlük sunuluyor. Arka kamera düzeninde ise 48 MP + 13 MP + 13 MP kombinasyonu uygulanmış. Bu da aslında biraz Vivo IQOO 7'nin sene başında çıkmasından kaynaklı.

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini de bu listeye girdiğine göre Apple tüm modelleri ile 2021 yılına damga vurdu diyebiliriz. AnTuTu Top 10 listesine tüm modellerini sokmayı başaran üretici tüm modellerinde benzer bir tasarım uyguluyor ancak iPhone 13 mini özellikle büyük telefon sevmeyenler ve kadınlar için harika bir seçenek. Hatta pembe rengine hayır diyebilecek kimseyi tanımıyoruz diyebiliriz. iPhone 13 mini de ilk çıktığında çok fazla eleştiri aldı ve zayıf bulundu ancak görünen o ki 796.380 puanlık AnTuTu skoru sonucu bu sesler azaldı. Telefonu kullananlar da bir hayli memnun.

iPhone 13 mini 5.4 inç ekranı ile bu listeye girmeyi başaran en kompakt akıllı telefon. Tıpkı iPhone 13'deki gibi 4 GB kapasitedeki RAM'in harika optimizasyonuna şahit oluyoruz ki bu listeye 8 GB RAM'li Android akıllı telefonların girmesi bir hayli zor. İşte buna Apple farkı demeliyiz. iPhone 13 mini 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili hafıza seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Dahili bataryanın 2425 mAh kapasitede olması ise gözünüzü korkutmasın çünkü Apple'ın hiçbir değeri şişirme değil ve hiçbir rakibinin gerçekleştiremeyeceği düzeyde optimizasyonlar mevcut.

Sony Xperia 1 III 5G

Listenin son maddesine geldik. Apple modelleri de bittiğine göre listenin sonuncusu merak edilmeye başlandı ama artık açıklama zamanı geldi. Sony Xperia 1 III 5G AnTuTu puanı en yüksek telefonlar (2021) listesinin onuncu ve sonuncu üyesi. Sonuncu olması kesinlikle bir zayıflık değil çünkü arkasında yüzlerce akıllı telefon modelini geride bırakmış olduğunu gösteriyor. 2021 yılının ortasında tanıtılan Sony Xperia 1 III 5G RAM performansı ve batarya performansı ile benzerleri arasından kolaylıkla sıyrılabilen bir model oldu. Tek kötü taraf ise bu cihazın da ülkemizde satışının olmaması.

Sony'nin de aslında bu noktada donanım-yazılım uyumundaki başarısından bahsetmemiz gerekiyor; çünkü 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama, Qualcomm Snapdragon 888 gibi özelliklerin çoğu başka firmalarda da var ancak Sony bir şekilde hepsi arasından sıyrılmayı başarmış durumda. 795.105 puan ile listeye girebilen Sony Xperia 1 III 5G'de batarya kapasitesi 4500 mAh düzeyinde. Tasarımın da oldukça sade ve tipik bir Sony Xperia tasarımı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Kamera özellikleri ön kamera için 8 MP, arka kamera için de 12 MP + 12 MP + 12 MP şeklinde.

AnTuTu puanı en yüksek telefonlar (2021) listesi ve ilk 10 cihazı böylelikle hatırlamış olduk. Sizin daha iyi performans sunan bir akıllı telefonunuz mu var? Bizimle forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.